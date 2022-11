Dua Lipa recebe título de cidadã albanesa: ‘Me sentindo muito orgulhosa’

A cantora Dua Lipa recebeu o título de cidadã albanesa pelo presidente da Albânia, Bajram Begaj, neste domingo, 27. Britânica, a artista é filha de albaneses e passou quatro anos da infância vivendo em Pristina, capital do país.

Dua Lipa nasceu em Londres, mas viveu 4 anos da infância na Albânia. Foto: Instagram/@dualipa

Leia também Copa do Mundo: Dua Lipa diz que só irá ao Catar ‘quando cumprirem promessas de direitos humanos’

A cantora participou de uma cerimônia em Tirana com o prefeito da cidade, Erion Veliaj. Em vídeos publicados por Veliaj e por ela, Dua Lipa aparece ao lado dos pais, Anesa Lipa e Dukagjin Lipa, e da irmã, Rina Lipa.

No Instagram, a cantora agradeceu o título. “Estou me sentindo muito orgulhosa”, escreveu.

Em outra postagem, ela ainda disse estar extremamente feliz por estar na cidade, agora como uma cidadã. A cantora escolheu Tirana para o último show da turnê Future Nostalgia em razão da comemoração dos 110 anos de independência do país.

Lipa nunca escondeu as origens e demonstrou apoio em períodos de crise. Em 2018, ela se apresentou em um festival em Kosovo organizado pelo pai vestindo as cores da bandeira do país e falando quase totalmente em albanês.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais