Dublador de Alvo Dumbledore, Lauro Fabiano morre aos 85 anos

Lauro Fabiano, dublador de Alvo Dumbledore, personagem da franquia Harry Potter, morreu aos 85 ano, na madrugada desta quinta-feira, 1º, segundo informou a Rádio Tupi. Ele lutava contra uma doença respiratória há alguns meses. Ainda não há informações sobre o velório.

Além de dublador, Fabiano também era radialista e encerrou a carreira na Super Rádio Tupi, onde trabalhava como radioator, na Patrulha da Cidade. Como diretor, ele foi responsável pela direção das dublagens para filmes como A Viagem de Chihiro, A.I. - Inteligência Artificial, Batman Begins, entre outros.

Lauro Fabiano entrou para dublagem em 1953 para fazer o personagem-título no filme da Disney Peter Pan. Alguns anos depois, foi escalado para dar voz ao Tio Phil, na série Um Maluco no Pedaço. Em 2010, ganhou um Oscar da Dublagem de Melhor Dublador Coadjuvante como Dumbledore no filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe.

Ele também dublou outros personagens icônicos, como Spock em Star Trek e o Senhor Burns em Os Simpsons. Em julho, Lauro completaria 86 anos.