Eliana reflete sobre novo momento na carreira: ‘Uma nova mulher, pronta para se abrir’

É possível - e necessário - reinventar-se aos 50, ou em qualquer fase da vida. Quem ensina essa lição é Eliana. Aos 51 anos, a apresentadora vive um momento inédito na carreira. Apenas dois meses separam sua despedida do SBT - com direito a homenagem da emissora - do anúncio como nova apresentadora do Saia Justa, do GNT, após ter sido contratada pela Rede Globo. Mas o processo, para a apresentadora, foi trabalhado internamente com mais calma e animação com o porvir, como ela explica ao Estadão.

Na entrevista, a apresentadora comenta sobre o convite para integrar o elenco do Saia Justa, que estreia uma nova temporada nesta quarta, 7, às 22h30, desta vez, tendo a Eliana como âncora. Rita Batista, que também integra o elenco de novas apresentadoras, disse que a entrada de Eliana foi surpresa até para as outras “saias” - ela, Tati Machado e Bela Gil. “Nem a gente sabia que seria ela! Recebemos os documentos e estava escrito ‘âncora’, sem nome algum! Ficamos nos perguntando quem seria...”

Eliana vai assumir três programas nos canais Globo: 'Saia Justa', 'The Masked Singer' e o novo 'Vem Que Tem' Foto: @eliana via Instagram

Com mais de 30 anos de TV, entre programas infantis e de entretenimento para a família nas tardes de domingo - tanto na Globo como na Record - Eliana conta estar preparada para mostrar um outro lado para seu público ao integrar o sofá do programa que se tornou um clássico cult da TV. “Esse é o momento de quem me acompanha vivenciar comigo uma nova mulher, pronta pra se abrir”, revela.

Fiquei 19 anos apresentando programas para a família brasileira aos domingos, um ambiente predominantemente masculino. E aos 50, receber uma proposta da Globo pra novos desafios me deixa muito orgulhosa, ainda mais para ancorar um programa com tanto protagonismo feminino, como o Saia Justa. Isso me deixa mais segura de tudo que construí Eliana

Eliana se mostra mais aberta para falar de temas que vão além do que ela podia abordar nos programas diurnos, como a sexualidade. Mas há outros tópicos que considera urgentes: o etarismo, a menopausa - “Quero ajudar outras mulheres da minha idade que não sabem nem por onde começar”, revela - e a maternidade - abordada, segundo ela, de forma menos romântica e mais real. Eliana é mãe de Arthur, de 12 anos, e Manuela, de 6.

“Tornei-me mãe de menina. E quero pavimentar caminhos para que ela seja cada vez mais forte. Agora, me sinto muito mais segura, como profissional e como mulher. Esse é o momento que meu público pode acompanhar uma nova mulher, que está pronta para se abrir. Tudo tem um lugar certo, e esse sofá é lugar de discussões importantes. Mesmo com a minha experiência, o que quero é aprender”, finaliza.

Em seu primeiro trabalho na Globo, Eliana assume o comando do 'Sia Justa', acompanhada pelas jornalistas Rita Batista e Tati Machado e pela veterana, a escritora e comunicadora Bela Gil Foto: GNT Divulgação / Kelly Fuzaro

O envelhecimento é ponto de reflexão, especialmente para ela, que revela ser usuária assídua das redes sociais - “sou eu mesma quem cuida das minhas [redes]”, revela.

Eu leio comentários do tipo: ‘nossa, olha as rugas, já não está mais tão nova quanto antes...’ Claro, né? (Risos) Se eu não quiser envelhecer, é porque vou morrer. E eu quero viver muito!” Eliana

A rivalidade feminina também é ponto delicado para uma apresentadora que, desde o início da carreira, foi colocada como rival diante de outras “loiras da TV”, como Angélica e Xuxa, hoje, suas amigas. “Ao longo dos anos, nós, mulheres, fomos colocadas contra as outras. As mulheres até falavam que tinham mais amizade com homens”. Por isso, ela acredita que o Saia Justa é um espaço importante para mostrar que quanto mais as mulheres estiverem unidas, melhor.

Para ela, as discordâncias que possam existir no sofá do programa, entre as outras apresentadoras, não é nenhuma “saia justa”. “A gente não precisa concluir tudo e ter razão o tempo inteiro. É muito chato”, diz.

Sobre a saída do SBT, a apresentadora demonstra gratidão. “Foi um privilégio poder encerrar meu ciclo dessa forma. Não me lembro de outro apresentador que teve essa oportunidade de se despedir como eu tive”.

Eliana tem três novas missões, ainda para este ano: o Saia Justa, no GNT, que estreia nesta quarta, 7, às 22h30; o The Masked Singer Brasil especial de fim de ano e o Vem Que Tem, na Globo.