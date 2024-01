Enrique Diaz, coronel de ‘Renascer’, é irmão de Chico Diaz? Dúvida viraliza; entenda

O ator Enrique Diaz é irmão do também ator Chico Diaz. É possível intuir o parentesco pelo sobrenome, mas a informação causou espanto em parte dos usuários da internet na última semana, após os dois aparecerem juntos em uma foto tirada durante o lançamento do remake de Renascer, nova novela das 21h da Rede Globo.

Na publicação, feita por Enrique, choveram comentários de pessoas que se chocaram com a informação e, até mesmo, achavam que os atores “eram a mesma pessoa”. “Eu achava que vocês dois eram o mesmo”, observou uma internauta. “Não sabia que eram irmãos”, declarou outra.

Internet descobre que os atores Enrique e Chico Diaz são irmãos. Foto: Reprodução/Instagram/@enriquediazbrsil/Carol Condé

PUBLICIDADE A “confusão” chegou até Enrique, que gravou um vídeo brincando sobre o caso. “Gente, olha só. Está ‘rolando’ um negócio na internet que eu vi, em que estão dizendo que eu e o ator Chico Diaz somos pessoas diferentes”, começou. “Mas não é isso não, não tem duas pessoas diferentes. É a mesma pessoa”, disse. Chico nasceu na Cidade do México, enquanto Enrique nasceu no Peru. Os atores têm 8 anos de diferença.

Ambos fazem parte do elenco do remake de Renascer. Enrique interpreta coronel Firmino, personagem inédito na novela, que atua na compra e venda do cacau em Ilhéus. Chico, por sua vez, dá vida a Padre Santo, “conselheiro” e “diplomata” da região.