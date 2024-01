Quem são os personagens de ‘Renascer’? Veja nomes do elenco e tudo sobre a nova novela

Renascer, a nova novela das 21h da TV Globo, começa nesta segunda-feira, 22 de janeiro. O folhetim é uma releitura da obra de Benedito Ruy Barbosa, que fez sucesso na emissora em 1993. A nova versão foi escrita por Bruno Luperi, neto do dramaturgo.

PUBLICIDADE A trama será divida em duas fases que seguem o personagem José Inocêncio - vivido por Humberto Carrão e Marcos Palmeira -, um agricultor que chega ao sul da Bahia e consegue construir um império por meio do cultivo do cacau. José Inocêncio se apaixona por Maria Santa (Duda Santos) e a relação entre eles da origem a quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva).

'Renascer': José Inocêncio ( Marcos Palmeira ), Maria Santa ( Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) na primeira fase. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Maria Santa, contudo, morre durante o parto de João, fazendo com que José Inocêncio se revolte e culpe o filho pela perda da mulher. As desavenças entre os dois e a chegada da misteriosa Mariana (Theresa Fonseca), por quem pai e filho se apaixonam, marcam a novela.

Com direção artística de Gustavo Fernández, o folhetim foi descrito como “obra épica, atemporal e que está na memória afetiva do público e da televisão”. Conheça os principais personagens de Renascer e os atores que integram o elenco da novela:

José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira)

Na primeira fase, José Inocêncio é um agricultor de origem desconhecida que chega ao sul da Bahia aos 25 anos e, depois de ficar entre a vida e a morte, acaba assumindo as terras de uma viúva do cacau constrói um império.

Conhece seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos), com quem tem quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva). Mas acaba perdendo a mulher no parto do último filho, fazendo com que guarde ressentimento para o resto da vida.

Na segunda fase, com 60 anos, já é uma figura mais respeitada da região por seus êxitos como produtor de cacau. Se apaixona pela misteriosa Mariana (Theresa Fonseca), por quem João Pedro também se interessa.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) e José Inocêncio (Humberto Carrão) na primeira fase em Renascer Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Primeira fase

Maria Santa (Duda Santos) - Filha de Venâncio (Fabio Lago) e Quitéria (Belize Pombal) e irmã mais nova de Marianinha, Santinha, como também é conhecida, vive sob as rédeas do pai e da moral conservadora do seu entorno. Se apaixona perdidamente por José Inocêncio e morre após dar à luz o filho caçula.

- Filha de Venâncio (Fabio Lago) e Quitéria (Belize Pombal) e irmã mais nova de Marianinha, Santinha, como também é conhecida, vive sob as rédeas do pai e da moral conservadora do seu entorno. Se apaixona perdidamente por José Inocêncio e morre após dar à luz o filho caçula. Venâncio (Fabio Lago) - Capataz do Coronel Belarmino (Antonio Calloni), é pai de Maria Santa (Duda Santos) e marido de Quitéria (Belize Pombal). Expulsou de casa a filha Marianinha grávida, história que se repete anos mais tarde com Maria Santa.

Capataz do Coronel Belarmino (Antonio Calloni), é pai de Maria Santa (Duda Santos) e marido de Quitéria (Belize Pombal). Expulsou de casa a filha Marianinha grávida, história que se repete anos mais tarde com Maria Santa. Quitéria (Belize Pombal) – Mulher de Venâncio (Fabio Lago) e mãe de Marianinha e Maria Santa (Duda Santos). É fiel ao marido, mas não o perdoa por ter expulsado a filha de casa.

Renascer - Quitéria (Belize Pombal), Maria Santa (Duda Santos) e Venâncio (Fabio Lago). Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Cândida (Maria Fernanda Cândido) – Viúva de um fazendeiro da região, Cândida é quem acolhe o jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) entre a vida e a morte em sua fazenda com a ajuda de Inácia (Edvana Carvalho).

Viúva de um fazendeiro da região, Cândida é quem acolhe o jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) entre a vida e a morte em sua fazenda com a ajuda de Inácia (Edvana Carvalho). Inácia (Edvana Carvalho) nas duas fases – Guardiã e devota de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) é uma cozinheira e mãe de Ritinha (Mell Muzzillo).

'Renascer': Cândida ( Maria Fernanda Cândido ) e Inácia ( Edvana Carvalho ) Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Deocleciano (Adanilo /Jackson Antunes) - Braço-direito e um dos primeiros funcionários de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira). Casado com Morena (Uiliana Lima/ Ana Cecilia Costa), é padrinho de João Pedro (Juan Paiva).

- Braço-direito e um dos primeiros funcionários de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira). Casado com Morena (Uiliana Lima/ Ana Cecilia Costa), é padrinho de João Pedro (Juan Paiva). Morena (Uiliana Lima/ Ana Cecilia Costa) – Mulher de Deocleciano (Adanilo Reis/Jackson Antunes). Vive em harmonia com o marido e é como uma segunda mãe para João Pedro (Juan Paiva), de quem cuidou e amamentou após a morte de Maria Santa (Duda Santos).

– Mulher de Deocleciano (Adanilo Reis/Jackson Antunes). Vive em harmonia com o marido e é como uma segunda mãe para João Pedro (Juan Paiva), de quem cuidou e amamentou após a morte de Maria Santa (Duda Santos). Jupará (Evaldo Macarrão) - Mateiro conhecedor das plantas e árvores, trabalha na fazenda do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão). Conquistou Flor (Julia Lemos), uma das moças da casa de Jacutinga (Juliana Paes), com quem teve Zinha (Samantha Jones).

'Renascer': Jupará (Evaldo Macarrão) e Deocleciano (Adanilo) na primeira fase da novela. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Coronel Belarmino (Antonio Calloni) – Um dos antagonistas da novela, perde dinheiro com o avanço do cacau e sente inveja e ódio de José Inocêncio (Humberto Carrão). Casado com Nena (Quitéria Kelly), é avô de Mariana (Theresa Fonseca), que chega determinado a vingar o avô, mesmo não tendo convivido com ele.

Belarmino (Antonio Calloni) Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Dona Nena (Quitéria Kelly) – Mulher de Belarmino (Antonio Calloni), Nena fica sem rumo após a morte do marido e aceita a oferta do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) por suas terras e vai embora com os filhos. Com sede de vingança, cria a Mariana (Theresa Fonseca) com o ódio que sentia dos Inocêncio.

Nena (Quitéria Kelly) em 'Renascer'. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Coronel Firmino (Enrique Diaz) – Fez fortuna atuando como intermediário da compra e venda do cacau na região e, mais tarde, como agiota. O filho, Egídio (Vladimir Brichta), assumirá os negócios depois que Firmino é morto num ajuste de contas que jamais foi esclarecido.

Firmino ( Enrique Diaz ) em 'Renascer' Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Padre Santo (Chico Diaz nas duas fases) – Testemunha da trajetória de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e dos moradores da região, estabelece uma grande amizade com o jovem Pastor Lívio (Breno da Matta).

– Testemunha da trajetória de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e dos moradores da região, estabelece uma grande amizade com o jovem Pastor Lívio (Breno da Matta). Norberto (Matheus Nachtergaele nas duas fases) – Dono da única venda da vila, principal ponto de encontro da região e onde tudo acontece, carrega dores do amor e da saudade de dona Jacutinga (Juliana Paes), sua eterna amante, desde o dia em que ela foi embora.

Norberto (Matheus Nachtergaele) na primeira fase da novela Renascer Foto: Globo/Estevam Avellar

Jacutinga (Juliana Paes nas duas fases) – Dona da ‘casa das damas’, torna-se uma segunda mãe para Maria Santa (Duda Santos) quando a jovem é abandona à sua porta pelos pais. Tem um carinho especial por Norberto (Matheus Nachtergaele) até o dia que vai embora para nunca mais voltar.

Jacutinga (Juliana Paes) Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Juliete (Flavia Barros) – Ambiciosa, é uma das damas da casa de Jacutinga (Juliana Paes). Sempre tentando se colocar em vantagem em relação às demais.

– Ambiciosa, é uma das damas da casa de Jacutinga (Juliana Paes). Sempre tentando se colocar em vantagem em relação às demais. Flor (Julia Lemos) – No bordel de Jacutinga (Juliana Paes), ela se dedica aos trabalhos da casa, mas encontra um futuro com Jupará (Evaldo Macarrão), graças ao empurrão de Jacutinga. É a mãe de Zinha (Samantha Jones).

– No bordel de Jacutinga (Juliana Paes), ela se dedica aos trabalhos da casa, mas encontra um futuro com Jupará (Evaldo Macarrão), graças ao empurrão de Jacutinga. É a mãe de Zinha (Samantha Jones). Rachid (Gabriel Sater / Almir Sater) – Rachid quem costura a pele de José Inocêncio de volta ao corpo e o salva. Tem o paradeiro desconhecido por muitos anos, mas retornará a região para cumprir uma missão do passado.

Rachid (Gabriel Sater) na primeira fase da novela 'Renascer'. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

José Augusto (Renan Monteiro) Foto: Globo/Estevam Avellar

José Bento (Marcello Melo Jr) – Também filho dos Inocêncio, é advogado, mas vive às custas do dinheiro do pai e dos trambiques em que se enfia. Também é financeira e afetivamente dependente de Kika (Juliane Araujo), sua namorada.

– Também filho dos Inocêncio, é advogado, mas vive às custas do dinheiro do pai e dos trambiques em que se enfia. Também é financeira e afetivamente dependente de Kika (Juliane Araujo), sua namorada. José Venâncio (Rodrigo Simas) - Terceiro filho dos Inocêncio, é o único dos filhos que conquistou a independência financeira. É casado com Eliana (Sophie Charlotte), com quem tenta ter filhos há algum tempo e vive relacionamento conturbado. Se apaixona por Buba (Gabriela Medeiros).

Terceiro filho dos Inocêncio, é o único dos filhos que conquistou a independência financeira. É casado com Eliana (Sophie Charlotte), com quem tenta ter filhos há algum tempo e vive relacionamento conturbado. Se apaixona por Buba (Gabriela Medeiros). João Pedro (Juan Paiva) – Filho caçula de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e Maria Santa (Duda Santos) é um jovem simples e trabalhador que nunca saiu da fazenda, onde aprendeu todos segredos do pai na lida com o cacau. Precisa lutar contra o amor que sente por Mariana (Theresa Fonseca), quando a jovem escolher ficar com seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira). Também se envolverá com Sandra, filha do maior desafeto de seu pai.

'Renascer': José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr.) Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Núcleo da Fazenda Jequitibá Rei

Mariana (Theresa Fonseca) – Neta de Belarmino (Antonio Calloni) e Dona Nena (Quitéria Kelly), Mariana chega ao sul da Bahia, com o ímpeto de querer vingar a morte do avô e recuperar as terras que ela acha que tem direito. A jovem arrebata o coração de João Pedro (Juan Paiva), mas seduz José Inocêncio (Marcos Palmeira), que também acaba se encantando por ela.

Mariana (Theresa Fonseca) em 'Renascer' Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Zinha (Samantha Jones) – Filha de Jupará (Evaldo Macarrão) e Flor (Julia Lemos), a jovem foi criada como uma irmã para João Pedro (Juan Paiva).

Filha de Jupará (Evaldo Macarrão) e Flor (Julia Lemos), a jovem foi criada como uma irmã para João Pedro (Juan Paiva). Damião (Xamã) –Contratado para dar fim em José Inocêncio (Marcos Palmeira), o matador desiste da ideia e acaba virando um de seus funcionários. Apaixona-se por Ritinha (Mell Muzzillo), mas perderá o rumo quando Eliana (Sophie Charlotte) chegar à fazenda.

Damião (Xamã), personagem da segunda fase da novela 'Renascer'. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Ritinha (Mell Muzzilo) – Filha única de Inácia (Edvana Carvalho), a jovem não quer saber de compromisso até conhecer Damião (Xamã).

– Filha única de Inácia (Edvana Carvalho), a jovem não quer saber de compromisso até conhecer Damião (Xamã). Chico (Mac Suara) – Pai de Ritinha e marido de Inácia, ele é funcionário da fazenda de José Inocêncio e rígido na criação da filha.

– Pai de Ritinha e marido de Inácia, ele é funcionário da fazenda de José Inocêncio e rígido na criação da filha. Professora Lu (Eli Ferreira) - Pprofessora na escola da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

'Renascer': Inácia (Edvana Carvalho) e Ritinha (Mell Muzzillo). Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Núcleo da fazenda Egídio

Egídio (Vladimir Brichta) – Filho único e herdeiro do pai, Coronel Firmino (Enrique Diaz), Egídio se fez um Coronel temido e influente na região. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado) e pai de Sandra.

Filho único e herdeiro do pai, Coronel Firmino (Enrique Diaz), Egídio se fez um Coronel temido e influente na região. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado) e pai de Sandra. Iolanda, a Dona Patroa (Camila Morgado) – Mulher de Egídio (Vladimir Brichta) e mãe de Sandra, Iolanda é conhecida por todos como Dona Patroa.

– Mulher de Egídio (Vladimir Brichta) e mãe de Sandra, Iolanda é conhecida por todos como Dona Patroa. Tião Galinha (Irandhir Santos) – Catador de caranguejo é um homem humilde, mas quer uma vida melhor para Joana (Alice Carvalho), sua esposa e o grande amor de sua vida. Com a ajuda de Padre Santo (Chico Diaz) e Pastor Lívio (Breno da Matta) é acolhido na fazenda do Coronel Egídio (Vladimir Brichta), de quem vira empregado e por quem é sumariamente explorado.

Camila Morgado é Iolanda em 'Renascer' Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Joana (Alice Carvalho) – Mulher de Tião Galinha (Irandhir Santos), Joaninha é uma mulher bondosa e trabalhadora.

– Mulher de Tião Galinha (Irandhir Santos), Joaninha é uma mulher bondosa e trabalhadora. Pastor Lívio (Breno da Matta) – Com uma vida dedicada à vocação religiosa, Pastor Lívio cresceu em um lar evangélico batista. Vira discípulo do Padre Santo (Chico Diaz).

Núcleo Rio de Janeiro

Eliana (Sophie Charlotte) - Mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas), abriu mão da carreira para viver ao lado do marido no Rio de Janeiro. Não vai aceitar a separação amigavelmente nem perder o marido para Buba (Gabriela Medeiros).

Eliana ( Sophie Charlotte ) Foto: Globo/Estevam Avellar

Buba (Gabriela Medeiros) – Obstinada e competente, formou-se em Psicologia e está cotada para assumir um cargo de liderança numa multinacional. Se apaixona por José Venâncio (Rodrigo Simas) e sonha em formar uma família com ele e ser mãe. Mas o preconceito por ser uma mulher trans acaba sendo um grande obstáculo para o casal.

Buba (Gabriela Medeiros) em 'Renascer'. Foto: Globo/Divulgação