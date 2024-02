‘Estava em um buraco’, diz Carolina Dieckmann sobre divórcio de Marcos Frota; veja

Nesta quinta-feira, 22, ela participou do podcast Desculpa Alguma Coisa, no qual foi questionada sobre o fim do casamento com o ator. “Barra pesadíssima”, disse.

A atriz explicou que o relacionamento dos dois estava desgastado e que eles passaram por um momento difícil antes da separação. Carolina ainda disse que sofreu mais com o divórcio do que com a morte da mãe. “Obviamente que perder uma mãe é mais triste. Mas perder uma mãe, você não tem o que fazer, ela morreu. Quando você decide separar tem uma carga que você tem [...] Não é só sofrimento, tem um peso”, explicou.