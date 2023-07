Eva Mendes elogia o marido Ryan Gosling nas redes sociais: ‘Melhor ator com quem trabalhei’

Na última sexta-feira, 7, a atriz Eva Mendes compartilhou um elogio ao marido e também ator, Ryan Gosling, em suas redes sociais. Além das palavras, Eva também relembrou o longa O Lugar Onde Tudo Termina, em que atuaram juntos.

Ryan está estrelando Barbie, que chega aos cinemas no Brasil no dia 20 deste mês e foi elogiado pela diretora do filme Greta Gerwig. “Combinação de Marloon Brando com Gene Wilder, John Barrymore e John Travolta”, disse.

Em uma publicação no seu perfil do Instagram, Mendes aproveitou para comentar o elogio e as habilidades do companheiro com palavras em espanhol e em inglês.“Meu homem. Minha vida... Dizer que ele é o melhor ator com quem já trabalhei é um eufemismo. Obrigada à brilhante e linda Greta Gerwig”, comentou.

Ainda em seu Instagram, a atriz voltou a demonstrar apoio ao marido usando como base o mesmo comentário de Greta. Com imagens do novo filme, onde Ryan vive Ken, Eva comentou que a frase era uma “das coisas favoritas que a incrivelmente linda e talentosa Greta disse sobre ‘meu homem, minha vida, meu amor... RG”.

O casal, que tem duas meninas, começou a namorar enquanto gravava O Lugar Onde Tudo Termina.