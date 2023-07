Ex-BBB Felipe Prior é condenado a seis anos de prisão por estupro

O ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. O caso teria acontecido em 2014. A informação foi noticiada pelo Uol e confirmada por uma das advogadas de acusação, Maira Pinheiro, através do Instagram.

O Estadão procurou a assessoria de imprensa do ex-BBB para comentar sobre o caso, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

O ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão por um estupro cometido em 2014. Foto: Instagram/@felipeprior/Reprodução

Segundo o portal, a decisão foi tomada pela juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, no último sábado, 8, com base em uma denúncia feita em 2020. A vítima, identificada no documento por Themis, alega que Prior teria usado de força física para cometer o crime.

O processo segue em sigilo e Prior pode recorrer na Justiça. Conforme Maira Pinheiro, o ex-BBB ainda responde por mais três processos, todos com acusações por estupro. A pena, segundo a advogada, pode chegar a 24 anos de prisão.

“Nossa cliente foi achacada nessa rede, eu recebi ligações com ameaças contra mim, contra ela e até contra a minha filha por causa da minha atuação no caso”, escreveu em uma publicação feita no Twitter.

*Esta matéria está sendo atualizada