Fabiana Justus compartilha fotos com o cabelo raspado: ‘Senti no meu coração que era a hora’

Nesta sexta-feira, 9, a influencer Fabiana Justus, 37 anos, compartilhou em suas redes sociais imagens com a cabelo raspado. “Senti no meu coração que era a hora”, escreveu a filha do empresário e apresentador Roberto Justus. Ela revelou que decidiu adiantar o processo antes de ver falhas nos cabelos devido ao tratamento contra leucemia mieloide aguda.

Fabiana Justus prometeu dividir mais detalhes do momento que considera especial em breve. Foto: Reprodução/Instagram/@fabianajustus