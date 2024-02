Fabiana Justus posta homenagem a amiga enfermeira: ‘Junto comigo para enfrentar qualquer coisa’

“Deus coloca anjos no nosso caminho. Lembro do dia em que fui para casa pela primeira vez com as gêmeas. Mãe de primeira viagem, apavorada, ansiosa. Cheguei em casa e vi a Si. Lembro até hoje que parecia que tinha uma luz em volta dela. Luz de anjo, mesmo, sabe?!”, escreveu.

“Ela entrou para cuidar dos meus bens mais preciosos, mas a gente passou a cuidar uma da outra. É uma relação de amizade verdadeira, de troca, de amor! E diante dessa nova batalha na minha vida, cá está ela novamente, pronta para lutar junto comigo e enfrentar qualquer coisa... Juntas! Eu te amo! Para sempre!”, continuou Fabiana Justus.

A filha de Roberto Justus ainda publicou uma sequência de fotos em que a amiga aparece usando roupas bem-humoradas, como nariz de palhaço, jaqueta de unicórnio, aventais que simulam corpos ‘sarados’ e até uma fantasia de garrafa de ketchup.