‘Face It Alone’: Queen lança primeira faixa gravada com Freddie Mercury em 8 anos; ouça

Nesta quinta-feira, 13, o Queen emocionou os fãs ao lançar uma música inédita gravada com o vocalista Freddie Mercury. Face It Alone é a primeira faixa disponibilizada com Freddie em 8 anos.

A canção foi feita em 1988, época em que a banda trabalhava no álbum The Miracle, penúltimo gravado pelo cantor em vida com a banda.

Agora, o grupo está empenhado em um projeto de relançamento do álbum, programado para o dia 18 de novembro.

A versão expandida de The Miracle contará com The Miracle Sessions, um disco com mais de uma hora de gravações inéditas, que incluem conversas entre os membros da banda e seis músicas nunca lançadas.

'Face It Alone' é parte do relançamento de 'The Miracle', penúltimo álbum lançado por Freddie Mercury com a banda em vida. Foto: Arquivo

Conforme um comunicado de imprensa divulgado pela banda, a existência de Face It Alone foi revelada durante a aparição do guitarrista Brian May e do baterista Roger Taylor no jubileu de platina da rainha Elizabeth II em junho.

Na ocasião, eles se apresentaram com o cantor americano Adam Lambert. Em entrevista à rádio BBC, Taylor havia descrito a música como “uma pequena joia de Freddie que nós meio que esquecemos”.

“Estou feliz que o nosso time tenha conseguido encontrar essa faixa. Depois de todos esses anos, é ótimo ouvir nós quatro trabalhando no estúdio com uma ideia de uma canção ótima que nunca havia sido concluída até agora”, descreveu May.

Os últimos lançamentos de faixas gravadas com Mercury aconteceram em 2014, quando a banda decidiu lançar o álbum Queen Forever. À época, foram reveladas três canções cantadas por Freddie: Let Me in Your Heart Again, Love Kills e There Must Be More to Life Than This.

Ouça Face It Alone:

