Faustão diz que pretende voltar ao ‘Domingão’ da Globo, mas como convidado

Faustão revelou que pretende voltar ao Domingão da Globo, mas agora como convidado de Luciano Huck. A informação foi repassada durante entrevista ao programa Boa Noite, Brasil, do repórter Cesar Filho, disponível no YouTube e veiculada no SBT.

Questionado se teria uma possível mágoa com a emissora onde trabalhou por três décadas, afastou qualquer tipo de ressentimento: "Tanto não que já fui convidado e apareci no Fantástico. Vou ao programa do Luciano Huck, que é meu amigo, assim que eu estiver em forma, fisicamente falando". Afastado das telas desde o Faustão na Band, o apresentador respondeu se pretende trabalhar novamente com televisão: "Eu queria voltar - se é que eu quero voltar, porque ainda não estou tão resolutivo, estou mais pensativo."

Faustão durante apresentação do 'Domingão' em 2021 Foto: Débora Lima/TV Globo

“Fazer alguma coisa diferente que nunca fiz. Programa esportivo eu fiz, já fiz um monte de coisa. Tenho proposta para fazer no digital. Tenho, primeiro, que cuidar da saúde. A hora que eu estiver bem fisicamente... Perdi 10 kg, massa muscular...”, concluiu.

Faustão ainda falou sobre outros temas. Entre eles, deu um conselho às filhas e à viúva de Silvio Santos a respeito do legado do apresentador, que morreu neste mês de agosto, e também revelou que cogita passar por uma nova cirurgia (ele passou por um transplante de coração e outro de rim recentemente).

O Domingão do Faustão foi ao ar pela TV Globo entre 1989 e 2021. Após um breve hiato, quando Tiago Leifert apresentou a Dança dos Famosos, o programa foi transformado em Domingão Com Huck.