Felipe Massa compartilha fotos do casamento de vencedora do Oscar com ex-chefe da Ferrari

O piloto brasileiro Felipe Massa, aposentado das pistas de Fórmula 1 há cinco anos, acabou noticiando o casamento de seu ex-chefe na Ferrari, Jean Todt, com Michelle Yeoh, vencedora do Oscar de Melhor Atriz este ano, por sua atuação no filme Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo.

Ele publicou no Instagram foto com o casal, na noite da última quinta-feira, 27, durante evento realizado em Genebra, na Suíça, e agitou a rede social. “Feliz casamento, Jean Todt & Michelle Yeoh. Amo muito vocês”, escreveu o piloto na legenda da postagem.

Massa também mostrou algumas outras imagens da celebração e, entre elas, uma reprodução do convite que conta um pouco a história do casal.

“Nos encontramos em Xangai em 4 de junho de 2004. Em 26 de julho de 2004, J.T. propôs se casar com M.Y. e ela disse SIM! Hoje, após 6.992 dias em 27 de julho de 2023 em Genebra, cercados por familiares e amigos amorosos, estamos muito felizes em celebrar juntos este momento especial!”, dizia o texto.

A publicação do piloto no evento, que até então não havia sido divulgado para a imprensa, serviu de material para vários veículos internacionais, como os jornais ingleses Independent e Daily Mail e a revista People.