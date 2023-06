Fernanda Lima sobre relação com Rodrigo Hilbert: ‘ainda nos tratamos como namorados’

Em entrevista para o jornal O Globo, a apresentadora Fernanda Lima falou sobre sua relação com o marido, o também apresentador Rodrigo Hilbert. Ela, que está em viagem pela Europa, falou sobre o fato de estar longe de Hilbert no Dia dos Namorados, comemorado no último dia 12 de junho.

“A gente não se apega a datas, não. Estamos sempre celebrando, não precisamos de um dia específico. Quando temos oportunidade, damos uma saída de casa, tentamos fazer uma viagem só nós dois... É engraçado que, depois de tanto tempo, ainda nos tratamos como namorados. Ficamos ansiosos para chegar em casa e encontrar, beijar e abraçar. Quando estamos longe, sentimos saudades. Tenho a sensação de um eterno namoro com o Rodrigo. A gente está sem se ver há dias e contando. Faltam seis, cinco, quatro... Igual adolescente”, disse Fernanda na entrevista.

A reportagem também diz que falta pouco para Fernanda e Hilbert se encontrarem. O apresentador deve seguir para a Europa nos próximos dias. Juntos, eles apresentarão um evento na Noruega. Enquanto isso, Fernanda aproveita para gravar conteúdos para a série Minha Viagem, que ela recentemente lançou no Instagram.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert com os filhos Foto: Instagram/@fernanda

Entretanto, como todo casal, nem tudo foram flores no relacionamento entre eles. Na mesma entrevista, Fernanda relembra um momento difícil do casamento, em 2005, quando eles chegaram a se separar. Um episódio determinante, segundo ela.

“Óbvio que a gente já teve mil crises. Somos uma família. Não são duas pessoas, mas cinco (sobre os três filhos). Tem muita coisa envolvida. São muitos pesos e muitas medidas. E a balança sempre cai para o lado da mulher, que, além de trabalhar, tem que dar conta das tarefas domésticas e práticas, da cárie do filho, da unha grande, da roupa pequena, da meia rasgada... O lugar da mulher fica um pouco injusto. Toda hora eu sento e exponho as coisas. Para minha sorte, o Rodrigo foi se tornando um homem mais compreensivo e mais parceiro. A gente só melhorou de lá pra cá.

Fernanda e Hilbert estão casados há 21 anos. Eles são pais dos gêmeos João e Francisco, de 15 anos, e de Maria, de 3.