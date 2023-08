Filho de Arnold Schwarzenegger chama atenção da web por semelhança com o pai; compare

Neste domingo, 20, Joseph Baena, o filho do ator Arnold Schwarzenegger chamou a atenção nas redes sociais pela semelhança com o pai. Joseph, que também é fisiculturista, publicou registros no Instagram em que imitava uma das poses do artista.

“Pronto para o furacão Hilary”, escreveu na legenda. Nos comentários, internautas passaram a publicar fotos e gifs de Schwarzenegger para comparar os fisiculturistas.

Joseph Baena publicou fotos imitando pose de Arnold Schwarzenegger. Foto: Candice Bergen/George Eastman House/Handout/REUTERS

“Na estrada para se tornar o Arnold 2.0″, disse um usuário da rede. “Acabei de abrir o Instagram e pensei que era o Arnold”, escreveu outro.

Joseph é filho do artista com Mildred Baena, ex-governanta da família de Schwarzenegger. Inicialmente, ele havia sido registrado com o nome do marido de Mildred na certidão de nascimento.

Com o passar dos anos, Joseph ficou cada vez mais parecido com o pai, o que fez com que a verdade visse à tona em 2011. O ator contou sobre o ocorrido à mulher, Maria Shriver, em uma terapia de casais após terminar o mandato como governador da Califórnia.