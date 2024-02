Nem sempre filho de peixinho, peixinho é. Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, aparentemente não tem intenção de seguir os passos dos pais e ingressar na carreira artística televisiva. O filho do casal global revelou a informação à Contigo!, no Sambódromo do Rio de Janeiro, durante os ensaios técnicos das escolas de samba cariocas, no último final de semana.

“De música eu até gosto, mas em coisas de televisão, deixa para os meus pais. Eles fazem melhor que eu! Não é muito a minha área não”, revelou o jovem de 16 anos.

Luciano Huck e Angélica com o filho Benício Foto: Instagram/ @lucianohuck/ Instagram/ @angelicasky