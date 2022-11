Filho de Julio Iglesias é criticado após ‘revelar’ namorada à imprensa: ‘Objetificação da mulher’

Publicidade

O cantor espanhol Julio José Iglesias, filho do também cantor Julio Iglesias, recebeu críticas após “apresentar” sua nova namorada, a modelo brasileira Vivi Di Domenico, à imprensa.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais e registrado pelo jornal espanhol El Mundo, Julio está em um evento de uma marca quando a modelo aparece coberta por um pano. O cantor então conta até três e “revela” a namorada.

A escolha machista do artista foi alvo de comentários no Twitter. Na rede, usuários disseram que a cena representou uma “objetificação da mulher” e que Julio apresentou Vivi “como se fosse um carro”.

“Julio José Iglesias apresentar a namorada com um lençol como se estivesse revelando uma cadeira restaurada ou um aparador é a coisa mais bizarra que já vi em muito tempo. Para variar, colocando a mulher no patamar de um objeto, um pertencimento que ele mostra ao mundo”, tuitou uma usuária.

Julio José Iglesias presentando a su novia con una sábana encima como si estuviese revelando una silla restaurada o un aparador, es la cosa más bizarra que he visto en mucho tiempo. Para variar, poniendo a la mujer a la altura de un objeto, una pertenencia que él muestra al mundo pic.twitter.com/QtGL7xneWk — Albaricocker preparando el pavo 🍑🐶 (@AlbariCocker) November 18, 2022

“É como alguém que compra uma Ferrari e vai à concessionária buscar. ‘Olha o que eu comprei’”, escreveu outra internauta.

Julio José Iglesias presenta así a su nueva novia



Como el que se compra un Ferrari y va al concesionario a recogerlo



Eh eh, mirad lo que me he comprado pic.twitter.com/oulE2UGY7m — sigueme y te sigo (@siguemey_tesi) November 18, 2022

Até o momento, Julio não se pronunciou sobre o caso.

Veja as outras críticas recebidas pelo cantor:

E a gente pensando que ele ia mostrar o seu carro novo?

Foi assim que o filho do Júlio Iglésias apresentou sua nova namorada ao mundo pic.twitter.com/QQY5oxgGIo — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) November 20, 2022

Eu estou com tanto nojo do filho do Julio Iglesias que eu nem sei o que falar, é baixo, é nojento, é asqueroso. — Victor Luiz Colares (@collaresvictor) November 21, 2022

“Hoje, Julio José Iglesias presenteou sua namorada Vivi Di Domenico coberta com um lençol. Machismo nojento”, escreveu um usuário em espanhol.

Hoy, Julio José Iglesias ha presentado a su novia Vivi Di Domenico cubierta con una sábana. Machismo asqueroso. pic.twitter.com/Ax97I3WbIR — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 18, 2022

“O que é isso? Julio José Iglesias, um dos filhos do famoso cantor, apresentando a namorada como se fosse uma peça de colecionador ou algo chamativo que acabou de comprar. E as pessoas no final dizendo: ‘Ooooh!’. Estamos no século 21?″, questionou um internauta.

¿PERO QUÉ ES ESTO?



Julio José Iglesias, uno de los hijos del famoso cantante, presentando a su novia como si fuese un objeto de coleccionismo o algo llamativo que acaba de comprar.



Y la gente al final diciendo "¡Ooooh!".



¿Estamos en el siglo XXI? pic.twitter.com/yqaJsP0xFh — #PorQuéTT (@xqTTs) November 19, 2022

