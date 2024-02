Príncipe William homenageia Emilia Clarke: ‘De Westeros para Windsor’; assista

A atriz Emilia Clarke e sua mãe, Jennifer Clarke, receberam uma homenagem do príncipe William no Castelo de Windsor na última quarta, 21, sendo condecoradas Membros da Ordem do Império Britânico. A intérprete de Daenerys Targaryen em Game of Thrones foi reconhecida pelo trabalho em prol de pessoas vítimas de lesões cerebrais.

"De Westeros a Windsor, é um verdadeiro prazer homenagear Emilia Clarke e sua mãe, Jennifer, pelo trabalho de caridade com [a instituição] SameYou, apoiando o tratamento de recuperação de lesões cerebrais", lia-se na postagem compartilhada pelo príncipe e pela princesa de Gales no Instagram. O instituto SameYou foi criado por Clarke para auxiliar o tratamento de pessoas que sofreram lesões cerebrais e derrames.

“Receber um prêmio como este é a cereja do bolo”, disse a atriz, no vídeo da postagem. “Vou tirar uma foto por causa desse prêmio. E as pessoas vão dizer: ‘Por que essa pessoa, que reconhecemos, ganhou esse prêmio?’ E diremos: ‘É para recuperação de lesões cerebrais’”.

A própria atriz já sofreu dois aneurismas, um em 2011 e outro em 2013, enquanto ainda dava vida a Daenarys em Game of Thrones. Segundo ela, parte de seu cérebro “não é mais utilizável”. Por isso, Emilia reconhece fazer parte de uma minoria que passa pela condição e mantém a capacidade de falar e viver normalmente, sem nenhuma sequela grave.