Gretchen nega que Jenny, participante de ‘A Fazenda’, seja sua filha e ameaça ‘medidas judiciais’

Gretchen afirmou que pretende processar quem atrelar a participante de A Fazenda 15, Jenny Miranda, como sendo sua “filha ou ex-filha”, informou comunicado publicado pela cantora na sexta-feira, 15.

“Ocorre que a Srª Jenifer Ferracini Vaz é apresentada pela grande mídia nacional como se fosse ‘filha’ ou ‘ex-filha’ de Gretchen, fato este que é uma inverdade, visto que a Srª Jenifer nunca possuíra qualquer vínculo consanguíneo com Gretchen”, destaca sua assessoria jurídica.

Gretchen, que participou de 'A Fazenda 5' em 2012, ao lado de Jenny Miranda, participante de 'A Fazenda 15' em 2023, Foto: Instagram/@jennybritomiranda

Na sequência, destaca que Jenny teria sido “notificada extrajudicialmente no ano de 2022 para que se abstenha de utilizar e/ou propagar o nome da Srª Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen) e de seus familiares de sobrenome Miranda, sobretudo, afirmando que é ‘filha’ ou ‘ex-filha’ daquela”.

“Ressalva-se que caso a utilização de tais nominações permaneçam, medidas judiciais serão adotadas para coibir tal feita”, encerra o comunicado de Gretchen.

Fábio Gontijo, marido de Jenny Miranda, não citou diretamente o nome de Gretchen, mas fez um pronunciamento em seu Instagram em que diz: “Sobre uma nota que acabou de ser divulgada no perfil de uma senhora, eu e a quipe não vamos falar nada, porque é tão absurdo que a gente não vai se manifestar para não ter problemas. Mas o nosso jurídico vai. Pode ter certeza que vem uma nota em resposta ao que ela disse”.

Quem é Jenny Miranda, participante de A Fazenda em 2023

A lista oficial de participantes de A Fazenda 15, divulgada pela Record, caracteriza Jenny Miranda como “influenciadora digital, mãe de Bia Miranda e vencedora do Casais em Apuros, da Hora do Faro”, que “ficou conhecida em 2010, quando o Mr Catra fez uma música e a lançou como Miss Jenny, cantando e dançando o hit A sucessora do Bumbum.”

Entenda o caso envolvendo Gretchen e Jenny Miranda

Recentemente, Thammy Miranda, filho de Gretchen, havia se posicionado de forma semelhante à mãe, pedindo que Jenny não utilizasse o sobrenome da mãe em trabalhos, reportagens e aparições públicas. Jenny fez um desabafo sobre a situação em suas redes sociais: “Existe um processo de adoção. Eu estou sendo injustiçada.”

A participante de A Fazenda em 2023 se refere a um processo que corre no Fórum Regional na Barra da Tijuca e, segundo ela, existe há sete anos. Gretchen brigava na Justiça para adotar legalmente Jenny. Porém, o processo não foi finalizado, pois a mãe biológica da artista está viva.

A cantora conheceu Gretchen quando era integrante do grupo musical The Cats, na época liderado por Thammy Miranda. A cantora teria se compadecido dos relatos de abuso e violência sexual que Jenny sofria na ocasião e resolveu “adotar” a cantora, com 17 anos. Clique aqui para ler mais.

Confira a íntegra do posicionamento de Gretchen sobre Jenny Miranda: