Heloisa Périssé se emociona e agradece suporte de Ana Maria Braga durante câncer: ‘Muito importante’

A atriz Heloisa Périssé, de 56 anos, se emocionou durante o programa Mais Você, da TV Globo, nesta quinta-feira, 22. Ela foi convidada para participar da atração e relembrou a sua trajetória de luta contra um câncer nas glândulas salivares, que descobriu em 2019. Ao comentar sobre o conselho que recebeu de Ana Maria Braga, não segurou as lágrimas.

“Te agradeço por uma conversa que nós tivemos, quero agradecer no ar, de todo o coração, foi muito importante. Eu, da garagem da minha casa te liguei, você foi disponível, de um carinho e receptividade e me disse uma coisa que foi determinante: ‘ative seus soldadinhos, cuide deles, convide eles para tratar de você’”, desabafou.

“Foi isso que fiz, coloquei eles para a luta. Eu via isso, eu visualizava eles, agradecia a eles. Na mesa de radioterapia eu dizia, agora é hora de vocês descansarem. Eu sempre pensava em você”, declarou.

A apresentadora também se comoveu e reforçou a perseverança da atriz. “Acredito muito que a gente pode fazer a diferença e lutar, acreditar que nosso corpo está a serviço. A guerra é difícil, mas estamos aqui para aprender”, pontua.

‘Não façam o que eu fiz’

Durante a conversa, a atriz ainda enfatizou a importância do diagnóstico precoce e alertou os telespectadores sobre os cuidados com a saúde. “Tinha uma bolinha dentro da boca que começou a crescer. Fiquei oito anos com ela, ouvindo que não era nada, que era um entupimento da glândula salivar e não fui atrás”, recorda.

“Não percam tempo, não façam o que eu fiz. Eu emendava um trabalho no outro e deixava a saúde para lá.” Em uma entrevista recente para o programa Conversa com Bial, a artista contou que precisou realizar cinco sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia, bem como uma cirurgia. “Foi um período muito rico na minha vida”, relatou na época.

Por conta do intenso tratamento, a atriz falou sobre a sequela da doença. “Acho que por conta da própria radioterapia fiquei com a boquinha um pouco tortinha. Me dedico, estou tratando. Tenho uma equipe e posso montar um hospital se eu quiser.”