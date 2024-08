Jovem influenciadora com câncer terminal, Isabel Veloso anuncia gravidez

Em um vídeo, Isabel e Lucas compartilharam a notícia com seus seguidores. “Recentemente, Lucas e eu começamos a decorar a casa com um cuidado especial, escolhendo cada detalhe com carinho. A visita ao médico trouxe uma notícia que mudaria nossas vidas para sempre. E assim, começamos a preparar o ambiente para uma nova vida que está a caminho.”

Na legenda da publicação Isabel usa a citação bíblica do Salmo 139:16: “Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir”.