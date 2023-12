Jada Pinkett Smith chama bofetada do Oscar de ‘sagrada’: ‘Salvou meu casamento’

A atriz Jada Pinkett Smith deu uma entrevista reveladora ao jornal Daily Mail, publicada no último sábado, 9. Questionada sobre o tapa marcante (em todos os sentidos) que Will Smith deu no comediante Chris Rock no Oscar 2022, Jada hoje vê a questão sob uma perspectiva inusitada: “Quase nem fui ao Oscar naquele ano, mas estou feliz por ter comparecido”, diz Pinkett. “Eu hoje chamo aquilo de ‘bofetada sagrada’ porque coisas positivas vieram depois disso.”

Jada Pinkett Smith e Will Smith durante o Oscar 2022 Foto: Angela Weiss / AFP

A bofetada, vale lembrar, foi dada durante a apresentação de Chris Rock naquela edição do Oscar. O comediante fez uma piada com a careca de Jada, comparando-a com a personagem de Demi Moore que perde os cabelos no filme Até o limite da honra (1997). Jada sofre de alopecia, mas ainda não havia tornado pública a condição, o que foi inevitável após o Oscar. O comentário de Rock enfureceu Smith: “tire o nome de minha esposa de sua boca!”, gritou, da plateia, após agredir o comediante ao vivo.

Em sua autobiografia, Worthy, lançada este ano — que rapidamente entrou na lista de livros mais vendidos do New York Times — Jada confessou que o casamento de mais de 30 anos com Will Smith estava em crise. O casal estava separado desde 2016, como a própria Jada confirmou em entrevista à emissora NBC, em outubro.

Agora, a perspectiva sobre o relacionamento é outra. “Você vê realmente onde está quando a m*** bate no ventilador”, disse à revista. Depois de todos esses anos questionando se eu seguiria ao lado de Will, foi preciso aquele tapa para eu ver que nunca iria deixá-lo. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?’, conclui.

Apesar de ter feito bem ao relacionamento, a bofetada rendeu punições a Smith, que ficou banido do Oscar por 10 anos.