Jamie Foxx fala pela primeira vez sobre internação e se emociona: ‘Fui pro inferno e voltei’

O ator e músico Jamie Foxx falou pela primeira vez sobre a o tempo em que ficou internado e confirmou a gravidade da situação. Em um vídeo compartilhado no Instagram neste sábado, 22, ele confessou que a experiência foi “infernal”.

Emocionado, Foxx disse: “Passei por algo que pensei que nunca passaria. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando ou querendo ouvir uma atualização, mas para ser honesto com vocês, não queria que vocês me vissem como aquele homem”, admitiu aos seus 16 milhões de seguidores na rede social.

E continuou: “Quero que vocês me vejam rindo, me divertindo, festejando, contando uma piada, fazendo um filme ou um programa de televisão. Eu não queria que vocês me vissem com tubos saindo de mim e tentando descobrir se eu iria sobreviver”.

O ator não revelou o diagnóstico, mas afirmou estar “no caminho da recuperação” e destacou que a irmã e a filha salvaram sua vida. “Por causa delas, Deus, e muitos médicos excelentes, consigo fazer este vídeo para vocês”, falou o ator.

“Não consigo dizer a vocês como é bom ter a família participando dessa forma. Vocês sabem que eles mantiveram tudo guardado, eles não deixaram nada escapar, eles me protegeram, e é isso que eu espero que todos possam ter em momentos como estes. Mas estou voltando e posso trabalhar”, emendou.

Emocionado, Foxx disse: “Passei por algo que pensei que nunca passaria' Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@iamjamiefoxx

Jamie Foxx também fez questão de mostrar os olhos não estão paralisados, como apontaram rumores em meio ao silêncio dele e de sua família durante o período da internação misteriosa.

Continua após a publicidade

“Como você pode ver, os olhos estão funcionando, os olhos estão funcionando muito bem. Não estou paralisado, mas fui para o inferno e voltei, e meu caminho para a recuperação também tinha alguns buracos. Mas estou voltando e estou podendo trabalhar”, confessou. “Eu amo todo mundo e amo todo o amor que recebi”, finalizou.

“Muito obrigado a todos… foi um longo caminho, mas todas as orações, pessoas excelentes e Deus me ajudaram”, escreveu o astro na legenda do vídeo.

Jamie Foxx fez questão de mostrar os olhos não estão paralisados, como apontaram rumores em meio ao silêncio dele e de sua família durante o período da internação misteriosa Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@iamjamiefoxx

Após uma complicação médica no set de Back in Action, no início de abril, Jamie Foxx ficou semanas internado. A situação foi tão grave na ocasião, que a família chegou a ser chamada às pressas para o hospital.

Em maio, a filha do ator falou publicamente sobre o caso, em meio a notícias de que Foxx teria piorado. Ele disse que o pai teria recebido alta e estava em casa se recuperando.

O filme Back in Action, que marcava o retorno de Cameron Diaz a Hollywood, foi rotulado de amaldiçoado em meio a tantas confusões nos bastidores.