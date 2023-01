Jeff Beck, ícone da guitarra, morre aos 78 anos

Jeff Beck, um dos guitarristas mais respeitados no mundo, morreu nesta terça-feira, 10, aos 78 anos. A família do músico publicou um comunicado em sua página oficial no Instagram, informando que ele havia contraído uma meningite bacteriana.

“Em nome da família dessa família e com profunda tristeza que compartilhamos a notícia de que Beck fez a passagem”, diz o comunicado publicado na noite desta quarta, 11. “Depois de ele ter contraído uma meningite bacteriana inesperadamente, ele fez a passagem em paz ontem. Nossa família pede por privacidade enquanto processamos essa perda imensa”.

Jeff Beck morreu nesta terça-feira, 10, vítima de uma meningite bacteriana Foto: Instagram.com/@jeffbeckofficial

Jeff Beck foi alçado ao estrelato depois de participar da banda britânica The Yardbirds, na década de 1960. Em 1965, ele substituiu Eric Clapton como principal guitarrista da banda e, logo no ano seguinte, saiu do grupo. Ele fundou o seu próprio trio, o Jeff Beck Group.

O guitarrista ainda tocou com a banda Beck, Bogert & Appice durante os anos 1970 e, nos anos mais recentes, seguiu carreira solo. A sua forma de tocar guitarra foi uma das inspirações dos músicos que vieram a criar o heavy metal na década de 1970. Ele foi agraciado com oito Grammys e ficou em quinto lugar na lista de ‘100 Melhores Guitarristas’ da Rolling Stone.