Jenny Miranda é internada após falar sobre crise no casamento: ‘Bem até o momento’

A influenciadora Jenny Miranda publicou um story em que aparecia em um hospital nesta quarta-feira, 6. Segundo a assessoria de Jenny, ela está no Pronto Socorro Municipal da Lapa. O motivo da internação não foi revelado.

Jenny Miranda foi internada nesta quarta-feira, 6. Foto: @jennybritomiranda via Instagram

Anteriormente, a influenciadora havia feito uma sequência de stories no Instagram em que falava sobre uma possível separação do marido, Fábio Gontijo, e dizia que iria “lutar pelo casamento”. Na publicação feita no hospital, Jenny disse que estava acompanhada apenas da mãe.

“Estou na emergência, bem até o momento”, escreveu ela. “Passando para tranquilizá-los”, completou. Conforme a assessoria da influenciadora, o quadro “já está relativamente controlado”.

Em novembro, Jenny passou mal em uma viagem para o Guarujá e foi levada às pressas para um hospital local. Ela estava com o marido quando ficou inconsciente após uma crise de vômitos.

Jenny teve alta no mesmo dia. Ela afirmou que passou mal por conta de haters que estavam a perseguindo e que, agora, anda com um segurança.