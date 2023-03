J.K. Rowling: Autora acusada de transfobia afirma que ‘muitos fãs’ apoiam seus comentários

Após comentários considerados transfóbicos, a escritora J.K. Rowling afirmou, durante um podcast, que “muitos fãs” de Harry Potter, livros dos quais ela é autora, concordavam com os discursos preconceituosos.

“Eu sabia com certeza que, se falasse, muitas pessoas que amaram meus livros ficariam profundamente infelizes comigo”, declarou enquanto participava do podcast The Witch Trials of J.K. Rowling.

Em 2020, escritora se envolveu em polêmica com comentários considerados transfóbicos Foto: David Cheskin/AFP

Ela também ressaltou que sabia que seus comentários sobre mulheres trans cairiam como “uma granada” nas redes sociais, mas que “muitos fãs de Harry Potter ficaram “gratos” pelo seu posicionamento tido como transfóbico.

A escritora disse que teme que seus comentários possam colocá-la em risco. “Pessoalmente, não foi divertido e às vezes tenho medo de minha própria segurança e, principalmente, da segurança de minha família. O tempo dirá se entendi errado. Só posso dizer que pensei sobre isso profundamente, duramente e por muito tempo e ouvi, prometo, o outro lado”, emendou.

Acusações

Continua após a publicidade

J.K. Rowling foi acusada de transfobia após fazer um comentário no Twitter sobre um texto, que dizia: “Criando um mundo pós-covid-19 mais igualitário para pessoas que menstruam”. A escritora disse que a publicação a deixou “muito brava”.

Na declaração, dada em 2020, ela escreveu: “‘Pessoas que menstruam’. Tenho certeza de que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude”. E continuou: “Se o sexo não é real, não há atração pelo mesmo sexo. Se o sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres globalmente é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos de discutir suas vidas de maneira significativa. Não é ódio falar a verdade”.