‘Jogo do Tigrinho’: influenciadores que ostentavam luxo e prometiam lucro são soltos no Paraná

Três de quatro influenciadores que promoviam o “Jogo do Tigrinho”, jogo ilegal de apostas, foram soltos no Paraná. Eles são investigados por exploração de jogos de azar, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu no dia 19 do mês passado e o caso ganhou ainda mais repercussão após uma matéria veiculada no Fantástico neste domingo, 3, que investigava o esquema do grupo.

Eduardo Campelo, Gabriel e Ricardo foram soltos na última quarta, 29, segundo o programa da Rede Globo. O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná perguntando o motivo da soltura, mas ainda não obteve retorno. Ezequiel, que também fazia parte do grupo, está foragido.

A reportagem ainda tenta contato com a defesa do quarteto, mas sem sucesso. O espaço segue aberto. Ao Fantástico, os representantes dos influenciadores defenderam a inocência do grupo, dizendo que os quatro não possuem controle sobre a plataforma de jogos.

Segundo o programa dominical, o grupo faturava de R$ 10 a R$ 30 por cada novo cadastrado no “Jogo do Tigrinho”, que promete lucros significativos. Com cerca de 1 milhão de seguidores, os quatro ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, creditando uma “mudança de vida” à plataforma e atraindo vítimas.

Influenciadores que promoviam 'Jogo do Tigrinho' são soltos no Paraná, segundo 'Fantástico'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Logo após serem soltos, o grupo voltou a dar recados sobre o jogo nas redes sociais, como foi veiculado pelo Fantástico. “A rifa, rapaziada, vocês sabem: sou a pessoa mais honesta do mundo, vou sortear”, publicou Eduardo.

No Maranhão, a influenciadora Skarlete Mello também é alvo de uma operação da Polícia Civil por promover o jogo. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 8 milhões de sua conta bancária e a apreensão de bens que somam mais de R$ 1 milhão, incluindo três motocicletas, quatro carros, dois de luxo, e um jet-ski.

Continua após a publicidade

O Estadão também não conseguiu contato com a influenciadora. O espaço segue aberto. Ao Fantástico, a defesa de Skarlete também não respondeu aos pedidos de pronunciamento.

Também conhecido como “Fortune Tiger”, o “Jogo do Tigrinho” é um jogo de cassino online do tipo caça-níquel, que promete ganhos em dinheiro. Hospedado fora do Brasil, a plataforma não tem registro ou representantes no País, sendo considerada ilegal.