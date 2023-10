Quem é Skarlete Mello, influencer que promove jogo proibido ‘do Tigrinho’ e ostenta nas redes

A influenciadora digital Skarlete Mello, de 28 anos, é alvo de operação da Polícia Civil por envolvimento em um suposto esquema de pirâmide financeira relacionado ao “Jogo do Tigre”, em São Luís. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 8 milhões de sua conta bancária e a apreensão de bens que somam mais de R$ 1 milhão, incluindo três motocicletas, quatro carros, dois de luxo, e um jet-ski.

Nascida em Teresina, Piauí, e residente na capital maranhense, Skarlete Mello, cujo nome completo é Skarlete Greta Costa Melo, é conhecida por ostentar riqueza nas redes sociais, onde possui mais de 350 mil seguidores. Ela é famosa por realizar rifas online, divulgar jogos de azar e oferecer serviços de beleza. Casada com outro influencer, também envolvido com rifas e apostas online, Skarlete promove o Fortune Tiger, um jogo considerado ilegal no Brasil.

Durante a operação policial, foi descoberto um suposto esquema em torno do jogo online Fortune Tiger, no qual Skarlete ganharia dinheiro promovendo o game em suas redes sociais. A investigação revelou uma movimentação patrimonial incompatível com a renda de, ao menos, cinco investigados, incluindo Skarlete e sua mãe, com altos valores supostamente conquistados por meio do jogo.

Os crimes supostamente associados a Skarlete incluem a divulgação de jogos de azar, loteria não autorizada, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O Fortune Tiger é um jogo de cassino online do tipo caça-níquel, que promete ganhos em dinheiro. Hospedado fora do Brasil, o jogo não tem registro ou representantes no País, sendo considerado ilegal.

Nas redes sociais, Skarlete postou vídeos comentando sobre o seu sumiço no Instagram. Sem mencionar o motivo, a influenciadora apenas confirmou que está passando por um momento difícil e escreveu. “Deus sempre esteve comigo, e não vai ser dessa vez que será ao contrário”.

Skarlete Mello comenta sobre momento de dificuldade em posts no Instagram Foto: Instagram / @skarletemello / Divulgaç

O Estadão entrou em contato com a influenciadora, mas até o momento não obteve resposta. O espaço segue aberto.