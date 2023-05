John Stamos revela ter ficado com raiva de Mary-Kate e Ashley Olsen em remake da Netflix

Na última semana, o ator John Stamos participou do podcast And That’s What You Really Missed, apresentado por Kevin McHale e Jenna Ushkowitz.

Durante o bate-papo, Stamos contou sobre a relação com as gêmeas Olsen, que atuaram ao lado dele na série Full House - Três É Demais - entre os anos de 1987 e 1995. Ainda conforme Stamos, as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen não quiseram retornar ao remake Fuller House da Netflix em 2016.

“Quando as gêmeas se mudaram para Nova York… Nós realmente não as víamos muito,” disse Stamos. “Quero dizer, mantivemos contato um pouco, mas Bob realmente manteve. Você ouve rumores – ‘Oh, elas odiavam a infância’ ou ‘elas odiavam estar no programa’ ou o que seja . Quando eu fiz Fuller House, elas não queriam voltar e eu fiquei com raiva por um minuto e isso vazou”, Stamos ainda completou, “mas elas disseram: ‘Amamos nossa infância. Adoramos estar com você. Sentimos falta do Bob.’”

Jhon Stamos, Mary-Kate e Ashley Olsen durante gravações de Full House. Foto: Divulgação

As gêmeas eram mais ligadas a Bob Sarget, que atuou como Dany Tanner na série original e foi o pai de Michelle Tanner, que era interpretada por elas. Bob faleceu em janeiro de 2022 e após a morte do ator, as Olsen e Stamos se reaproximaram.

As gêmeas até fizeram uma visita a Stamos e levaram um prato delicioso, segundo ele, que se recorda de ser costeleta de porco e sálvia. Stamos ainda complementou “era uma costeleta de porco congelada, então estava muito bom. Então ficamos muito próximos.”.

O remake de Fuller House teve a participação de todos os atores da série original Full House, menos as gêmeas. Fuller House teve cinco temporadas e estão todas disponíveis na Netflix.

Bob Saget e John Stamos eram melhores amigos e desde a morte de Saget, Stamos compartilha muitas fotos com homenagens ao amigo e momentos saudosos. Em uma das imagens compartilhadas em junho de 2022, Ashley Olsen aparece na foto.

Em setembro de 2022, em comemoração aos 35 anos de Full House, Stamos compartilhou um vídeo inédito com o elenco e agradeceu por toda a trajetória dos amigos e equipe.