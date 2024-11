Kim Kardashian está namorando um robô? Entenda

Kim Kardashian posa ao lado de Optimus, novo robô humanoide da Tesla Foto: @kimkardashian via Instagram

Kim Kardashian postou fotos sensuais ao lado do Optimus, robô humanoide da Tesla que teve seu modelo atual lançado em outubro de 2024 e vale cerca de 30 mil dólares (aproximadamente R$ 174 mil na cotação atual). Os registros foram feitos em seu Instagram, na quarta-feira, 20, e levou fãs a brincarem sobre seu status de relacionamento.

Foram marcadas, na postagem, as empresas Balenciaga e Tesla — o que aponta para uma colaboração publicitária entre a influenciadora e as companhias. Além de Optimus, o Cybercab, carro autônomo da Tesla, também está presente na série de fotos.

Em alguns stories feitos desde 18 de novembro, ela mostrou algumas partes do Cybercab, além de uma interação rápida com o robô, enquanto acenava e fazia um sinal de coração com as mãos.

Segundo a descrição do site da Tesla, o Optimus é um “robô humanoide autônomo e bípede, capaz de reproduzir tarefas repetitivas e ‘entediantes’”.

PUBLICIDADE Nos comentários da postagem da influenciadora e dona da marca de lingerie Skims, usuários comentaram: “Então a sua alma gêmea é um robô”. “Isso é muito estranho”, escreveu outro.

Já no X, antigo Twitter, internautas compararam a semelhança de Optimus com o robô humanoide do filme Eu, robô, de Will Smith. O clipe de Tove Lo de No One Dies From Love, em que a cantora se apaixona por uma máquina humanoide, também foi utilizado como referência em alguns comentários bem-humorados nas redes sociais.