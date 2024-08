A atriz Larissa Manoela está em Paris para assistir à equipe do Brasil nos Jogos Olímpicos e publicou registros ao lado de atletas nesta quarta-feira, 7. A artista, que contou ter sido escolhida para ser madrinha do Time Brasil, celebrou as vitórias do País nas Olimpíadas e apareceu em um vídeo ao lado de Rebeca Andrade.

No registro, Larissa aparece parabenizando a atleta. Rebeca se tornou a maior medalhista da história do Brasil na última segunda, 5, após superar Simone Biles e conquistar a medalha de ouro no solo. Ao todo, ela chegou a seis medalhas olímpicas, deixando para trás as lendas da vela Robert Scheidt e Torben Grael. Em determinado momento, a ginasta dá as medalhas de ouro e de prata para Larissa, que se surpreende: "É muito pesado". Ao final, Rebeca pede para que a atriz aproveite a estadia em Paris. Assista ao vídeo acima.

Larissa Manoela aparece ao lado de Rebeca Andrade em Paris. Foto: @larissamanoela via Instagram

Larissa também compartilhou uma série de fotos ao lado de outros medalhistas. Ela apareceu com as ginastas Lorrane Oliveira, Flavia Saraiva, Julia Soares e Jade Barbosa, além de Carol Gattaz e Érika Coimbra, do vôlei, e os triatletas Manoel Messias, Djenyfer Arnold, Vittória Lopes e Miguel Hidalgo. Ela também publicou um registro ao lado da mãe de Rebeca, Rosa Santos.

“Um dia para ficar guardado na memória e no coração”, escreveu a atriz na postagem. “Ser madrinha do Time Brasil é uma das maiores honras que eu já recebi. Muito grata por poder apoiar e estar pertinho dos nossos atletas. Em especial, nossas ginastas, que deram um show absoluto nos Jogos Olímpicos 2024.”

Larissa escreveu que o País está “muito bem representado”. “Sigam brilhando, cuidando de si, fazendo o que vocês amam e levando a essência e energia que só o Brasil tem”, desejou ela aos atletas olímpicos.