“Durante anos, o povo Yanomami sofreu violência brutal de garimpeiros e seus financiadores. A mineração ilegal contaminou suas águas e levou a uma crise humanitária de desnutrição, malária, pneumonia e outras doenças que aumentam as taxas de mortalidade infantil”, escreveu o ativista.

Junto ao texto, DiCaprio compartilhou um vídeo com imagens da Amazônia ao som do samba do Salgueiro. Além do povo indígena, a escola de samba também preparou o samba-enredo em homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips, mortos em 2022, no Vale do Javari, no oeste do Amazonas.