Lipoaspiração: além de Luana Andrade, relembre famosos que tiveram complicações após o procedimento

Nesta terça-feira, 7, foi divulgada a notícia de que Luana Andrade, ex-participante do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, morreu aos 29 anos. A influenciadora teve paradas cardiorrespiratórias durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, e não resistiu.

Influenciadora Luana Andrade morre aos 29 anos Foto: Reprodução/Instagram/@luandradel

Luana não foi a primeira vítima de complicações do procedimento estético, que é um dos mais populares do País. Além dela, relembre famosos que já tiveram problemas sérios de saúde, acarretados pela cirurgia:

Liliane Amorim

A influenciadora Liliane Amorim, de 26 anos, morreu em 2021 devido às complicações de uma lipoaspiração.

Liliane fez uma lipoaspiração no dia 9 de janeiro, em Juazeiro do Norte, no Ceará. No dia 15 ela foi internada com fortes dores abdominais e passou por outra cirurgia. Ela teria tido uma infecção generalizada. Dois dias depois, seu quadro piorou e ela foi para a UTI. A jovem não resistiu e faleceu no dia 24.

A influenciadora digital Liliane Amorim, 26, faleceu após cirurgia estética Foto: Reprodução Instagram/ @lilianeamorim

Thaynara OG

A influenciadora Thaynara OG também já confessou ter passado por problemas após o procedimento. Segundo ela mesma relatou em suas redes sociais, após fazer uma lipo LAD, ela teve problemas de saúde e chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Por eu conhecer uma pessoa que tinha feito e tinha dado tudo ok para ela, falei que daria para mim também. Apostei em alguém que não conheço para me dar esse resultado”, relembrou.

No dia seguinte à cirurgia, ela estava perdendo muito sangue. “Me levaram para a UTI e já bateu aquele medo”, conta.”Recebi duas bolsas de transfusão de sangue. Tudo isso muito rápido, a gente sem entender nada. Esses dias na UTI, me senti muito mal. Não saía da cama nem para fazer as necessidades. Não conseguia dormir de tanta dor. Mandaram um psicólogo para mim, e eu me sentia mal por deixar a família nervosa. Nunca mais quero voltar para aquilo”.

Thaynara OG relembra experiência de quase morte após lipoaspiração: ‘Me arrependo’ Foto: Reprodução/Instagram/@thaynaraog

Marcus Menna (LS Jack)

O cantor Marcus Menna, vocalista do LS Jack, também passou por uma situação delicada de saúde em 2004. Após realizar uma lipoaspiração, Menna teve uma parada cardiorrespiratória e ficou em coma induzido por dois meses.

O ocorrido deixou sequelas neurológicas, como dificuldade na fala e coordenação motora, e ele teve que se afastar dos palcos por 13 anos para se recuperar. “Até hoje não aceito essa minha burrice, porque foi uma idiotice minha, enfim, eu fiz, né?”, contou Menna.

Cláudia Liz

Em 1996, a modelo e atriz Claudia Liz, então com 27 anos, se submeteu a uma lipoaspiração que não deu certo. Ao pedir uma “lipoescultura de contorno” (lipoaspiração que começa nas axilas e vai percorrendo as laterais do corpo até as proximidades do joelho), ela teve sérias complicações respiratórias e chegou a entrar em coma.

O caso emocionou brasileiros na época e foi traumático para a modelo. Ela, que se afastou dos holofotes desde o ocorrido, conta que teve depressão e demorou anos para se recuperar emocionalmente do trauma.