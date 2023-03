Lollapalooza 2023: Conan Gray, ícone da geração Z, promete show ‘para que pessoas sejam elas mesmas’

O cantor Conan Gray pode dizer que é um dos maiores expoentes da geração Z na atualidade. Conan conquistou um feito para poucos: ficou conhecido em plena pandemia, após lançar Kid Krow, seu disco de estreia. Heather, o maior hit do álbum, conta com “apenas” 1 bilhão de reproduções no Spotify.

Nascido em Lemon Grove, cidade da Califórnia, o artista se acostumou a viagens e mudanças constantes. Ele chegou a morar no Japão até passar grande parte do início da vida em Georgetown, cidade no Texas.

Conan Gray alcançou o sucesso após o lançamento de 'Kid Krow', seu primeiro álbum de estúdio. Foto: Brian Ziff/Universal Music/Divulgação

De um lado, Gray sentiu o impacto das redes sociais logo na adolescência: apaixonado pelo YouTube, era na rede que o cantor publicava vídeos de sua rotina e covers de músicas. De outro, Conan se sentia solitário: tinha dificuldade em fazer amizades e era um dos poucos alunos asiáticos-americanos na escola.

Agora, em vez da obrigação de conhecer lugares diferentes, o cantor pode finalmente dizer que viaja o mundo pela música. Quando perguntado sobre o que o Conan de hoje diria para o garoto de Georgetown, em entrevista ao Estadão, o artista sorri ao refletir por alguns instantes.

Eu diria que tudo está bem agora. E também: ‘Talvez você deva tirar essa pressão de você mesmo, aproveitar um tempinho com os seus amigos e apenas curtir o fato de ser um adolescente’.” Conan Gray

Com um estilo andrógino à la Harry Styles e David Bowie, Gray gosta de misturar a doçura e a força, a diversão e a reflexão, a tristeza e a alegria. O cantor abraça com orgulho o título de “príncipe pop dos adolescentes tristes da internet”, dado a ele pelas redes sociais.

Conan brinca sobre a melhor parte de ter ganhado o título e os sentimentos que suas músicas, com letras melancólicas e batidas animadas, provocam no público. “Ver do palco o quanto as pessoas estão emocionadas é muito divertido”, diz.





Cantor diz ter descoberto que Anitta é brasileira na véspera do show no Brasil

Conan Gray se prepara para se apresentar pela primeira vez no Brasil como uma das atrações do Lollapalooza nesta sexta-feira, 24. Apesar de contar “não ter visto muitos lugares além do aeroporto” ainda, ele se diz animado por pisar no País.

O cantor já adianta o que o público pode esperar do show. “Muitos momentos cantando junto comigo e alguns para chorar um pouco ou rir. Espero que seja um espaço onde todas as pessoas possam apenas ser elas mesmas”, comenta.

O fato de estar no Brasil pela primeira vez não impede que Gray já se sinta íntimo do público brasileiro. Ele conta que, desde o início da carreira, sempre teve o apoio dos fãs para visitar o País.

“Eu sinto como se o ciclo agora estivesse completo e estou muito grato por finalmente poder vir e conhecer [os fãs] pessoalmente. Até o momento, os brasileiros têm me mostrado que são realmente apaixonados e barulhentos”, brinca.

Conan Gray é uma das atrações do Lollapalooza e fará seu primeiro show no Brasil nesta sexta-feira, 24. Foto: Brian Ziff/Universal Music/Divulgação

Conan já revelou, diversas vezes, se inspirar em divas pop, como Taylor Swift, Lorde ou Lana Del Rey. Uma das maiores divas da nova geração, Olivia Rodrigo, é, nada mais, nada menos, que a sua melhor amiga.

No Brasil, ele diz também ter admiração por uma das maiores cantoras brasileiras da atualidade: Anitta. O fato de a artista ter nascido no País, porém, pegou o cantor de surpresa na vespéra da apresentação no Lollapalooza.

“Não sabia que a Anitta era brasileira até uns segundos atrás”, comenta. Conan conta ter ficado alucinado pela performance da cantora durante o VMA, eleita como uma das melhores do evento pela Billboard, e diz que a brasileira é “absolutamente incrível”.

“Se apresentar na TV é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais difícil que você precisa fazer como cantor. Sabe quando você está no chuveiro e fica tipo: ‘Eu canto bem’? Mas, quando você se ouve cantando em uma gravação de celular, fica tipo: ‘Ai, meu Deus’? É exatamente esse o sentimento”, relata.

Gray ainda não se apresentou, mas já planeja voltar ao Brasil para um show solo. “Os brasileiros têm demonstrado que estão muito felizes por eu estar aqui e eu acho tão legal ser bem recebido dessa maneira. Então espero que [um show solo no País] venha logo. Eu adoraria fazer isso”, diz.

