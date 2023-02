Luana Piovani X Pedro Scooby: Entenda como brigas de ex-casal foram de Anitta a processo por guarda

Um novo capítulo no conflito entre Luana Piovani e Pedro Scooby surgiu nesta segunda-feira, 13. A atriz compartilhou alguns stories chorando dizendo que foi “apunhalada” pelo próprio filho, Dom, de 10 anos.

Luana desabafou no Instagram sobre o processo que Pedro Scooby está movendo contra ela e revelou estar se sentindo “insegura e ameaçada”.

No entanto, essa não é a primeira vez que os desentendimentos entre os dois sobre a criação vem a público. As discussões começaram, na verdade, em 2019, quando o surfista anunciou seu relacionamento com Anitta.

Entenda como começaram as brigas entre Pedro Scooby e Luana Piovani:

2019: Separação, viagem com Anitta e ausência em aniversário

Pedro Scooby e Anitta namoraram por três meses Foto: Instagram/ @pedroscooby

Luana e Scooby anunciaram separação em março de 2019. Três meses depois, o atleta assumiu um relacionamento com Anitta e levou os filhos para viajar com sua então namorada.

No mês de junho, a artista chegou a compartilhar algumas indiretas par o ex, mas foi em julho que ela criticou abertamente a conduta do pai de seus filhos. Na época, Pedro postou um vídeo dos filhos cantando a música “Onda Diferente”, gravada por Anitta e Ludmilla, que menciona o uso de maconha e contém palavrões.

Então, ela relatou que não concordava, mas não sabia o que fazer: “Não posso fazer da minha vida uma guerra. É difícil porque, não sei... eu fico sem saber o que fazer. Ou eu proíbo, ou eu arrumo uma confusão, ou eu não deixo ficar junto, eu não sei o que fazer porque não adianta conversar”.

Foi em agosto que ela comentou o relacionamento do atleta com Anitta: “É a namorada dele, vai conhecer, ué! Mas não tem nada de final de semana de funk, que isso sempre foi proibido em casa (os que tem palavrões e expressões chulas, quase todos, né?). E se voltar falando palavrão para casa ou dançando rebolandinho tipo sexo, nunca mais vão. Só na base do juiz”.

Durante a viagem, Luana compartilhou, diariamente, críticas ao pai de seus filhos. Ela reclamou que não conseguiu falar com as crianças por quatro dias e, após ele rebater alegando que bastava ter ligado, ela postou um vídeo no Youtube se pronunciando.

A atriz afirmou que havia perdido a confiança no surfista porque ele não havia cumprido o combinado em relação à viagem com os filhos. Ela acusou o ex de ter tentado desestabilizá-la emocionalmente dizendo que os filhos não queriam voltar para casa da mãe e nem falar com ela.

Em setembro, ela revelou que Scooby não compareceu no aniversário de 4 anos dos gêmeos Bem e Liz. “Me sinto culpada. Porque fui eu que decidi me separar. Aí eu fiquei muito mal, primeiro porque me senti culpada, segundo porque minha linha de raciocínio não acompanha o ‘não estar aqui’”, desabafou.

Scooby rebateu pela primeira vez as criticas apenas em dezembro de 2019, quando já namorava Cintia Dicker, que hoje é sua mulher e com quem teve Aurora, de 1 mês. “Porque você me encheu o saco quando eu estava com a Anitta? Porque parecia ser mais inveja dela do que qualquer coisa. Você fica tentando fazer a minha caveira para todo mundo“, disparou.

2020: Guarda compartilhada e embate sobre exposição na internet

Em agosto, Luana revelou que passaria a dividir a guarda dos filhos com o ex e desabafou sobre como se sentia a respeito do seu filho mais velho querer morar com o pai.

“Quem sabe o que é melhor somos nós, os adultos. Se for para ir morar com o pai, que vá, viva e veja por ele se a escolha foi boa. Separar tendo filho é bem dramático mesmo. Fui eu que quis separar e a minha separação sangra até hoje. Quero que eles tenham a presença do pai porque o amam”, comentou.

No mês seguinte, Pedro disse que se sentia incomodado com a exposição que Piovani fazia de sua relação com os filhos.

“A Luana às vezes fala as coisas e, na cabeça dela, está conversando com alguém que a segue e, quando vai ver, milhões de pessoas estão acompanhando a resposta. Ela faz isso às vezes e me liga como se nada tivesse acontecido, fala para eu não ligar, mas eu ligo, sim. Porque milhões de pessoas vêm encher o saco”, disse ele em entrevista ao programa Tô na Pan.

2022: Breve trégua durante o BBB e reclamação sobre pensão

Em 2022, Scooby foi anunciado no elenco do Big Brother Brasil e Cintia Dicker foi quem revezou com Luana os cuidados com os filhos do ex-brother. Na época, a atriz disse que tinha “um amor imenso” pela modelo.

Durante o confinamento, Luana não autorizou que os filhos aparecessem no recado do anjo para Pedro Scooby. Meses após o reality, em outubro, ela voltou a reclamar do ex. No post em questão, ela disse que ele não a atendia e, por isso, decidiu gravar um story para que ele lembrasse de dar um remédio para Dom.

Foi em novembro que a atriz acusou o atleta de atrasar a pensão das crianças com um post no Instagram. Em dezembro, ela alegou que o atleta a desrespeitava na frente dos filhos e disse que ele havia dado um celular para os três, porém ela não conseguia vigiar o conteúdo que as crianças estavam consumindo.

“Ele não me respeita. Ele me desrespeita na frente dos meus filhos. Ele desligou o telefone na minha cara. (...) Porque se irritou quando eu falei como que íamos resolver uma vez que o celular que as crianças ganharam de presente não vão ficar aqui na minha casa.(...) Só não sei mais como que vou fazer para lidar com esse tipo de situação”, contou.

“(...) Talvez seja hora mesmo de ver os advogados. Porque a gente não é separado, a gente nunca foi casado, a gente nunca nada. Não tem como ele passar as férias com as crianças. Vai ficar três meses e os meus filhos fazendo o que eles quiserem? (...) Ele acha que o filho dele tem 30 anos”, disse.

2023: Briga por pensão e processo

A discussão por pensão passou a ser mais debatida entre os dois a partir de janeiro deste ano. Segundo a atriz, o surfista não quis dividir as contas dos filhos de forma igualitária e teria ameaçado pedir a guarda das crianças para “economizar dinheiro”. Ela diz que o ex-marido não prioriza a educação e que está preocupado apenas em “curtir a vida adoidado”.

No dia seguinte, Scooby se defendeu das acusações e alegou que não pediu a guarda, apenas gostaria de ter os filhos morando temporariamente no Brasil, já que tinha acabado de ter sua filha com Cintia. Ele ressaltou o interesse em resolver tudo através de advogados e de forma “amigável”.

Foi no dia 26 de janeiro que Luana expôs que Pedro abriu um processo em Portugal contra ela para que a atriz parasse de expor a vida familiar dos dois na internet. Ao ler o documento, Luana disse que se deparou até com fotos suas nuas.

A advogada da atriz indicou que isso seria uma forma de atingir ela como mulher e como mãe no intuito de conseguir a guarda dos filhos. Então, o atleta compartilhou um pronunciamento ressaltando que a ex-mulher desrespeitou a decisão judicial de não expor os filhos e negou que o processo esteja ocorrendo fora do Brasil.

A defesa de Luana Piovani negou que atriz estivesse descumprindo ordem judicial. Por fim, foi nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, que a artista expôs que se sentia ameaçada após Dom criticar sua postura. O menino alega que ela mentiu e que quer tirar os patrocinadores do surfista.