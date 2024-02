Lucy Alves posta beijo com nova namorada em rede social; saiba quem é

A atriz e cantora Lucy Alves assumiu neste domingo, 25, o namoro com a também atriz Indira Nascimento. Dessa forma, elas confirmaram um boato que começou no carnaval, quando curtiram juntas um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

As atrizes Indira Nascimento e Lucy Alves se beijam Foto: Reprodução/ Instagram @lucyalves

PUBLICIDADE Para deixar de lado qualquer especulação, Lucy postou em seu Instagram uma foto em que aparece dando um selinho em Indira. Na legenda, apenas um coração. Como trilha sonora da postagem, Lucy escolheu sua música Maneira de Amar, que tem versos como “deixa eu te mostrar o universo que não tem fronteiras/ a liberdade nesse trilho é passageira”. Indira, por sua vez, repostou a foto em seus stories. Antes de fazê-lo, publicou uma mensagem que diz “o passo que você está com medo de dar pode ser o que vai mudar tudo. Tenha Coragem”.

Para quem não está ligando o nome à pessoa, Indira é atriz que interpretou a personagem Laís na novela Travessia. Na trama escrita por Gloria Perez, Laís era uma advogada, sócia de Stênio (Alexandre Nero), que enfrentava problemas com o filho que era viciado em jogos virtuais. Sua personagem era casada com Monteiro, interpretado pelo ator Aílton Graça.

Atualmente, Indira está gravando o remake da novela Dona Beja, produção da HBO Max ainda sem data definida de exibição.