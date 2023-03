Luisa Mell se emociona ao falar sobre saúde mental: ‘Terceiro ano de fundo do poço’

A ativista Luisa Mell se emocionou ao comentar sobre saúde mental nesta quinta-feira, 9. Ela contou que tem passado por momentos difíceis da vida pessoal nos últimos três anos, o que envolveu uma separação complicada, problemas de saúde e desafios no trabalho.

“Eu estou me resgatando. Passei por muita coisa que achei que não fosse suportar. Estamos entrando no terceiro ano de fundo do poço. Eu ainda não me levantei”, disse ela em entrevista ao programa Fofocalizando, que vai ao ar pelo SBT.

Luisa Mell se emocionou ao falar sobre saúde mental e os momentos difíceis que enfrentou na vida pessoal nos últimos três anos. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

Conhecida pelo trabalho em prol dos direitos dos animais, Luisa disse que o fato de sempre estar “cuidando dos outros” acabou fazendo com que ela deixasse seu próprio bem-estar de lado.

Ela esclareceu que já buscou tratamento e está sendo acompanhada por terapeutas e buscando estar perto de sua espiritualidade, da arte e de seus amigos. Luisa se emocionou ao falar sobre uma reação alérgica que sofreu após uma cirurgia, o que, segundo ela, foi seu pior momento.

“Saúde mental é uma coisa muito séria. As pessoas acham que é bobagem, mas você pode, sim, morrer disso. Um problema de saúde mental vai te levando a problemas físicos”, afirmou.