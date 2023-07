Luíza Brunet fala sobre assédio a ela e Xuxa: ‘Ninguém precisa passar pelo que a gente passou’

A atriz Luíza Brunet revelou que sofreu episódios de assédio na época em que atuava como modelo ao lado da apresentadora Xuxa Meneghel. A famosa deu a declaração durante a sua participação na série Xuxa, O Documentário, lançada nesta segunda-feira, 10, pela Globoplay. A atração entra na plataforma na próxima quinta-feira, 13.

Ao Splash Uol, a empresária contou ainda que era comum receber propostas financeiras em troca de sexo, e que tanto ela e Xuxa quanto as demais modelos se defendiam do jeito que podiam. “A gente foi abusada em muitos momentos da nossa vida, quando a gente começou a carreira de modelo. Era comum esse tipo de procedimento do mercado como um todo”, destacou.

“Não existia pauta feminina, não existia diretos reconhecidos das mulheres, não existia igualdade salarial, não existia nenhum tipo de violencia. Tudo era ‘normal’. A gente se defendia do jeito que a gente podia”, desabafou.

Luíza Brunet revela que ela e Xuxa sofreram assédio na época em que atuavam como modelos Foto: Denise Andrade/ESTADÃO

Segundo Luíza, as pautas femininas avançaram muito nos últimos anos e as mulheres ocupam, hoje, um espaço diferente. “Vendo hoje esse espaço que a gente ocupa, a gente passa para as mulheres que nada disso é normal”, avaliou.

Em entrevista ao Fantástico neste domingo, 9, Xuxa também relembrou os abusos que viveu no início da carreira. “Na época, eles realmente falavam ‘garota de programa’. [...] O assédio era uma coisa ‘normal’”, comentou.

Ela relatou sobre os impactos que os abusos tiveram à época. “Como modelo e como mulher, eu estava me conhecendo ali. E minha cabeça ‘deu um nó’. Eu virei símbolo sexual sem nunca ter transado”, afirmou.

Trechos inéditos

Com a participação artística de pedro Bial, o novo documentário de Xuxa terá cinco episódios e mostrará desde a carreira, maternidade aos relacionamentos da rainha dos baixinhos. Um dos momentos mais aguardados é o reencontro que ela terá com a ex-empresária Marlene Mattos.

No trecho divulgado em entrevista para o Fantástico neste domingo, 9, a empresária argumenta que “acertou muito mais do que errou”. “O mundo não é isso que você quer que seja. [...] Você era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete”, declarou Marlene à apresentadora.

Xuxa disse que o reencontro foi muito mais do que uma “lavação de roupa suja”. “Eu tive que passar por isso”, comentou. Em outro momento, a ex-empresária declara que é exigente em um nível que “chega a ser cruel”.