Lupita Nyong’o revela como descobriu a morte de Chadwick Boseman: ‘Fiquei paralisada’

Lupita Nyong’o revelou como descobriu que Chadwick Boseman, o rei T’Challa de Pantera Negra, morreu aos 43 anos em 2020. Eles contracenaram juntos no filme da Marvel.

A artista disse que circulava pelas redes sociais quando encontrou uma publicação de Viola Davis lamentando a morte de Boseman. “Eu não conseguia acreditar. Fiquei paralisada”, contou ela ao Hollywood Reporter nessa quarta-feira, 19.

A morte do ator pegou seus amigos e o público de surpresa porque ele não revelou que sofria com um câncer de cólon. Lupita comentou ter ciência de que Boseman estava doente, mas não em fase terminal.

Boseman e Lupita viveram alguns embates, revelou ela. A atriz queria que ele promovesse Pantera Negra na África do Sul, mas a recusa sem justificativa do ator a irritou.

A artista acreditava ser importante a visita de Boseman no continente africano. “Seria um símbolo potente, mas ele não aceitava ir. Agora, eu entendo que ele batalhava contra um câncer e provavelmente tinha razões médicas para não poder viajar”, concluiu ela.

Lupita ainda elogiou muito o amigo com quem ela trabalhou em Pantera Negra. “Ele tinha uma aura. Ele era o líder e aceitávamos bem isso”, disse ela sobre o ator conhecido por outros filmes como Destacamento Blood e A Voz Suprema do Blues.

Boseman morreu com a continuação de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre definida. A sequência seria focada no desenvolvimento de seu personagem, contou a atriz ao Hollywood Reporter.

Com a morte dele, a equipe encabeçada por Kevin Fage precisou criar outro enredo. O próximo filme, que deve chegar aos cinemas no dia 10 de novembro, será focado no luto de Wakanda - o cenário onde se passa a história do super-herói - após a morte de seu rei.

Veja o trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre: