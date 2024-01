Marcos Mion impressiona seus seguidores com resultado de preparação para filme sobre MMA

Marcos Mion chamou a atenção de seus seguidores ao postar quatro fotos sem camisa na noite desta quinta-feira, 18. Em uma intensa preparação para viver uma personagem Max Machadada no filme MMA - Meu Melhor Amigo, o apresentador do Caldeirão contou que passou o natal e o réveillon comendo frango e legumes.

O apresentador Marcos Mion exibiu o resultado de seus treinos Foto: Pedro Dimitrow

“Não é para ganhar biscoitos (elogios)! É para mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, ao personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada”, escreveu Mion, que começou a carreira como ator.

Mion contou que a preparação mais intensa para o trabalho durou 70 dias, mas que ele começou a treinar como um 'profissional' há mais de 10 anos. "Não foram 70 dias para fazer esses músculos! Eles já estavam ali. Cultivados e criados há mais de 10 anos como fisioculturista, que é a forma que eu encontrei na vida", escreveu.

No filme MMA - Meu Melhor Amigo, que tem previsão de lançamento para 2024, Max, o lutador, descobre que é pai de uma criança autista de oito anos, em meio a preparação para uma importante luta. O roteiro, escritor Mion em parceria com Paulo Cursino, é inspirado em Romeu, filho do apresentador. A direção do longa será de José Alvarenga Jr., de filmes como A Princesa Xuxa e os Trapalhões, Os Normais e Cilada.com.