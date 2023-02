Mari Palma é atacada na web por separação: ‘Não vou aceitar usar o nome do meu pai pra me atingir ’

Nesta terça, 7, Mari Palma expôs ataques que está sofrendo de um seguidor no Instagram. A jornalista compartilhou prints das mensagens hostis e recebeu apoio de diversas pessoas, incluindo o ex-marido Phelipe Siani.

O agressor escreveu que “deve ser uma tortura para um homem” ter que conviver com uma mulher como ela, além de atacá-la por conta do término com Siani e dizer que o pai da jornalista “estaria envergonhado” da filha que criou. Vítima de um câncer, Luiz Palma morreu aos 70 anos, em março de 2021.

Mari Palma ao lado do pai, que faleceu de câncer Foto: Instagram/Mari Palma

“Eu realmente não queria ter que fazer nenhum post sobre isso, mas chegou num nível que eu preciso me posicionar porque agora estão usando meu pai”, iniciou Mari Palma em um desabafo na rede social. “Que a corda sempre estoura pro lado da mulher, não é novidade. Vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi me atacando, inventando coisas sobre mim, questionando questões tão íntimas como a minha sexualidade… Mas, tudo bem. Infelizmente, estou acostumada, sou forte e aguento. Mas, usar o nome do meu pai pra me atingir não, isso eu não vou aceitar”, continuou.

A jornalista ressaltou o orgulho que o pai tinha por ela e alegou que nenhuma mensagem anônima de ódio apagará isso. “Não, meu pai não tem vergonha de mim, pelo contrário. Ele passou todos os anos da vida dele aqui nesse mundo dizendo o quanto ele sentia orgulho da mulher que eu estava me tornando, e não vai ser nenhuma mensagem anônima que vai me fazer esquecer disso”, pontuou.

Apoio

Nos comentários, houve indignação com os ataques e apoio à Mari Palma. No dia 3 de fevereiro, a ex-CNN anunciou o fim do relacionamento com Phelipe Siani, após seis anos juntos. Entretanto, ele não deixou de prestar solidariedade e deixou uma mensagem carinhosa para a ex-companheira.

“O Luiz Palma foi embora fisicamente, mas segue aqui com a gente do mesmo jeito… cheio de orgulho da mulher maravilhosa que a filha dele se transformou. E não é nenhum ou nenhuma babaca infeliz que vai dizer o contrário”, escreveu Siani.

Mari Palma e Phelipe Siani ficaram juntos por seis anos Foto: Instagram/Mari Palma

Leandro Karnal, que apresentou o programa CNN Tonight ao lado de Mari, elogiou a jornalista ao destacar que ela é sinônimo de alegria e inspriração. “Minha amiga: uma mulher bonita, inteligente e com autonomia é um desafio para os canalhas em geral. Ser em público é atrair a frustração de alguns. Porém, você atrai a alegria e a inspiração de muitos. Haters são o sinal de consagração. Bloqueie e continue bloqueando. Deixe que o vômito do ódio dele volte e o afogue. Todos que te conhecem te amam. Siga!”, frisou o historiador.

Outros famosos também comentaram na publicação. “Que gente doente! Tenta ficar bem!”, escreveu Fábio Porchat. “Meu Deus, que nível chegamos!! Fiquem bem”, digitou o cantor Belutti. “Que absurdo! Você é maravilhosa, Mari”, manifestou Gabriela Prioli.