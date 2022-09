Mariana Ximenes fala sobre sua personagem em ‘Ilha de Ferro’: ‘Olívia é uma sobrevivente’

Em cenas que vão ao ar na próxima quinta-feira, 8, Olívia ( Mariana Ximenes ) e Dante ( Cauã Reymond ) vão ficar mais próximos. Com o pedido do noivo e chefe Diogo (Eriberto Leão) para realizar um perfil psicológico de Dante, Olívia volta à PLT-137 com a missão que vai deixá-la ainda mais próxima do gerente da plataforma. Isso ocorre após a morte de Bruno (Klebber Toledo) – e foi justamente a ela que Dante recorreu para ajudá-lo a lidar com a perda do irmão.

Embarcados, Dante e Olívia terão ainda que lidar, juntos, com a reação desesperada de Brandão (Neco Vila-Lobos) ao saber que sua ex-mulher, Suellen (Kizi Vaz), está esperando um filho de Fiapo (Jonathan Azevedo). A médica e o gerente conseguem contornar a delicada situação, revelando faces importantes das suas histórias e personalidades.

Em entrevista, Mariana Ximenes lembra a preparação para a sua personagem na série e curiosidades dos bastidores.

Fale um pouco sobre a Olívia. Qual foi seu maior desafio como atriz nessa produção?

Olívia é uma mulher densa. Acho que se tem uma palavra com a qual poderia defini-la é sobrevivente. Olívia é uma sobrevivente. Ela tem alguns traumas com os quais precisa lidar, mas não consegue se resolver bem com isso tudo quando a série começa. Como se não bastasse, ela vai viver em uma plataforma, longe das pessoas com quem ela costumava lidar, fazendo o atendimento psiquiátrico dos trabalhadores. É assim que ela e Dante se encontram. Viver essa realidade tão restritiva mexe com ela de muitas maneiras, desperta muitos sentimentos. Vamos acompanhando como ela lida com tudo isso ao longo da segunda temporada de ‘Ilha de Ferro’.

Olívia (Mariana Ximenes) e o Geplat Dante (Cauã Reymond) da série 'Ilha de Ferro'. Foto: Raquel Cunha / TV Globo

Como foi a preparação para viver a psiquiatra? E como foi essa imersão na vida dos embarcados?

Pesquisei para entender como funciona a postura ética de uma psiquiatra que trabalha dentro de uma empresa. Eu trabalho muito com a Kátia Achcar nas minhas preparações, e ela é psicanalista. Então, pedi muita orientação a ela. Conseguimos construir um perfil que fosse coerente com as descrições da Olívia e que estivesse em sintonia com essa postura profissional que é esperada. Também fiz um trabalho com o Cauã (Reymond) e com o Eriberto (Leão) para delinearmos bem essas relações que vão sendo forjadas ao longo dos episódios.

Qual aprendizado leva depois de interpretar Olívia?

Acho que com Olívia eu só sedimentei um aprendizado que venho construindo há alguns anos: cuide-se, cuide da sua saúde, não jogue as coisas para debaixo do tapete. Não adianta querer fingir que não aconteceu. Uma hora ou outra, o que estava escondido volta a te assombrar. O melhor que podemos fazer é encarar as coisas: nossos medos, nossos traumas, nossos desejos e vontades. Só assim a gente se torna dono de si.

O que o público da TV Globo pode esperar da série?

Pode esperar uma continuação tão intensa quanto foi a primeira temporada. Teremos muito drama, muitas questões ali que precisam ser revistas e resolvidas. É uma série que vai adicionando novas camadas à história contada na primeira temporada, tem um ritmo, uma eletricidade. Não é só a minha personagem que é nova. Há alguns outros novos personagens também, o que traz dinamismo e ineditismo à série.

Como está a sua expectativa agora com a exibição na TV aberta?

A melhor possível! Sinto que o público brasileiro está cada vez mais aberto às séries. Prova disso é o sucesso da longeva e ótima Sob Pressão. Tivemos agora o lançamento de Rensga Hits, que está sendo um sucesso. E você vê que as temáticas são as mais variadas. O público gosta de boas histórias, a verdade é essa. E gosta também de se surpreender com novos formatos. Estou na torcida para que acompanhem e gostem também da nossa segunda temporada de Ilha de Ferro.

Lembra de alguma curiosidade dos bastidores?

A equipe de maquiagem tinha um trabalho muito delicado porque a minha personagem tinha várias cicatrizes pelo corpo, pescoço… Passava um tempão fazendo, mas ficava tão real que as pessoas pensavam que eram de verdade.

Olívia (Mariana Ximenes) da série Ilha de 'Ferro'. Foto: João Miguel Júnior / TV Globo

Criada por Max Mallmann e Adriana Lunardi, Ilha de Ferro é escrita por Nilton Braga, Mariana Torres, Rodrigo Salomão, David Rauh e Anna Lee, e tem redação final de Mauro Wilson. A série é dirigida por Afonso Poyart, Roberta Richard e Rafael Miranda, com direção artística de Afonso Poyart.

No elenco também estão Maria Casadevall, Romulo Estrela, Osmar Prado, Helena Albergaria, Jefferson Brasil, Bruce Gomlevsky, Chris Couto, Renan Monteiro, Marcello Ferreira, Gery, Toia Ferraz, Júlio Rocha, Douglas Rosa, Giovanni Gallo, Cláudio Gabriel, Augusto Madeira, Cadu Favero, Bernardo Schlegel, José Rubens Chachá, entre outros.

