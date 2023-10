Max Továr: veja quem é xamã de Anitta e Wanessa Camargo, e quanto custam seus serviços

Anitta passou cinco dias em um retiro espiritual, offline “e inteiramente entregue”, como contou em uma publicação no último domingo, 8. No registro, ela mostrou que estava com Ju Amaral (irmã de Paulo Gustavo) e outras companhias em uma semana promovida pela xamã Max Tovar.

Tovar se tornou a mentora espiritual da cantora depois de passar por problemas de saúde no último ano. Anitta contou, ainda, no podcast Quem Pode, Pod, que o encontro mudou seu jeito de ser. “Fiquei sem pegar ninguém quase dez meses”, disse. “E estava adorando”.

“É uma troca espiritual. Ela faz um mapa gestacional, ela explica que existem vários focos: espiritual, mental, astral... Fiquei lá cinco dias, sem energia, sem telefone. Fui com meu irmão, ele também está super diferente, super pra frente”, disse.

Anitta, Ju Amaral e Amanda Gomes em retiro espiritual Foto: Reprodução/Instagram/@anitta

Tovar é guru não só de Anitta e Ju Amaral, como da cantora Wanessa Camargo e as atrizes Fernanda Souza e Vitória Strada. Entenda quem é a “xamã das famosas”:

Quem é Max Tovar?

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Tovar se define como “decodificadora e criadora do mapa gestacional”, astróloga, astro-psicóloga e xamã. Segundo o portal da guru, ela se baseia na “matriz eletromagnética” para o seu método.

Em 1989, ao trabalhar em São Thomé das Letras, no estado mineiro, ela foi introduzida ao “universo da cosmologia xamânica e seu mapa cosmológico” pelo xamã Juan Uviedo. A partir disso, Max deu origem ao chamado “Mapa Gestacional”. Ela também fundou o Núcleo de Pesquisa Cosmovisão em Varginha (MG) e o Instituto Max Tovar, que promove oficinas, cursos e tratamentos.

“Seu trabalho, ou melhor, sua doação é linda. Você é necessária pra humanidade! Te amo! Até já!”, escreveu Ju Amaral sobre o trabalho da guru.

Como funciona o retiro espiritual?

No portal do Instituto Max Tovar, existem algumas opções de retiro: Pais&Filhos, Detox, Retiro do Silêncio, e “Vivências Internacionais”, que incluem a Imersão para Regestação, da qual Anitta participou.

O retiro de cinco dias de Imersão para Regestação custa R$11.390, à vista. No valor, estão inclusos hospedagem, alimentação lacto-vegetariana, terapias e vivências e “acompanhamento integral de profissionais especializados”.

Segundo o portal, a imersão conta com práticas de limpeza e alinhamento dos corpos físicos, emocionais, mentais e astrais. No último dia, o retiro tem “reprogramação do sistema energético” no último dia, a chamada “re-gestação”.

Descrição da 'Imersão Para Regestação' Foto: Reprodução/institutomaxtovar.com

O que é o mapa gestacional?

Para participar do retiro espiritual de Tovar, é necessário fazer o mapa gestacional, especialidade da guru. Trata-se de um mapa astral do momento em que a pessoa foi concebida. “É uma grande experiência de acesso a um conhecimento libertador”, descreve o site.

“A gestão das heranças e a compreensão dessa linhagem ancestral que envolve a nossa formação, leva a compreensão daquilo que é importante ser mantido, aprimorado ou que deve implicar na também numa ação de devolução, obviamente com respeito e gratidão, devolvemos aquilo que não é mais útil”.

No portal, é possível agendar essa leitura com a guru por R$2.500, à vista.