Maya Massafera se desculpa após confusão com a ‘Vogue’: ‘Falei inverdades’

Na época, a influenciadora afirmou que foi enganada pelo veículo, dizendo que eles prometeram à ela a capa física, e não apenas a digital, no mês do orgulho LGBTQIAP+. A famosa começou se desculpando não só com a revista, mas com os profissionais. “Não teve um dia sequer que eu não pensei na revista Vogue, que eu não me arrependi do que eu fiz, que eu não fiquei triste pelo que fiz. Eu fui errada, não tem justificativa”, esclareceu.

Ela prosseguiu dizendo que devido aos hormônios que toma por conta da transição, que levam cerca de dois anos para se estabilizar, ela tem picos de emoções, tendo ações desequilibradas.