Maya Massafera publica 1º vídeo revelando voz após cirurgia; veja

Maya Massafera publicou o primeiro vídeo em que é possível ouvir sua voz desde que iniciou seu processo de transição de gênero no último mês de maio. Para o momento, porém, ela escolheu fazer uma publicidade de jogos de azar, o que gerou críticas por parte de diversos internautas.

A influenciadora chegou a passar por duas cirurgias nas cordas vocais. "Eu tenho disforia da voz que estou e não é questão de gostar. É questão de chorar, ficar mal, não querer sair de casa", justificou. Recentemente, o tema também causou polêmica quando uma funcionária de salão de beleza teria gravado um áudio de sua voz sem autorização e disponibilizado para venda na internet (relembre o caso aquI).

No vídeo publicado neste sábado, 13, a influenciadora gesticula com as unhas e fala sussurrando, fazendo propaganda para um site que funciona como um ‘cassino online’. A escolha da publicidade para o momento de mostrar sua voz foi alvo de críticas nas redes sociais.