Michael B. Jordan brinca sobre separação em monólogo e revela que está em aplicativo de namoro

Michael B. Jordan apresentou no último sábado, 28, o Saturday Night Live. na sua primeira vez no comando da atração americana, o ator fez um monólogo onde falou sobre o fim do seu relacionamento e revelou que está em um aplicativo de namoro.

O ator, de 35 anos, está separado da modelo Lori Harvey desde junho do ano passado, após dois anos de relacionamento. No programa, ele disse que acabou de dirigir seu primeiro filme, Creed 3, e brincou sobre o rompimento com a ex-companheira.

“Agora, depois de um término, a maioria das pessoas pensa: ‘Vou melhorar meu físico’. Mas, eu já estava em forma para Creed. Então, eu tive que dizer: ‘Tudo bem, acho que vou aprender um novo idioma’. Enfim, estoy en Raya”, disse Jordan.

Raya é conhecido como “Tinder dos Famosos” e está disponível apenas para iOS. O aplicativo de relacionamento foi lançado em 2015 e possui como diferencial em relação aos concorrentes o fator exclusividade e base de usuários de celebridades, tanto estrangeiras quanto brasileiras.

Creed 3

Creed 3 chega aos cinemas no dia 2 de março. Depois de dominar o mundo do boxe, Adonis (Michael B. Jordan) vive um bom momento em sua carreira e ao lado da família. Porém, quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe ressurge, o confronto entre os dois é mais do que apenas uma briga.