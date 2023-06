Michael Fassbender sofre acidente com Porsche durante corrida na França; veja vídeo

Michael Fassbender participou pela segunda vez no último domingo, 11, da corrida 24 horas de Le Mans, na França, quando perdeu o controle do Porshe 911 e bateu em um muro com uma barreira de pneus. O astro não se machucou e conseguiu levar o carro de volta aos boxes.

Através do Twitter, a equipe pela qual o ator corria, Proton Competition, compartilhou a notícia que ele havia entrado na prova de resistência no sábado e ainda tinha 18 minutos restantes para completar sua passagem de seis horas. E o perfil oficial do evento mostrou o momento da batida.

Fassbender tem se dedicado mais às corridas de circuito nos últimos anos. Ele faz parte de uma equipe que inclui o piloto estoniano Martin Rump e o profissional austríaco Richard Lietz. Em 2019, ele disputou a Porsche Sports Cup Germany e também fez sua primeira corrida no Rally of the Lakes em Killarney, Irlanda, para comemorar o 40º aniversário do evento.