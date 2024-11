Miss Universo 2024 será neste sábado: veja horário, como assistir, novas regras e favoritas

Neste sábado,16, o mundo conhecerá a Miss Universo 2024. A 73ª edição do concurso acontece na Cidade do México, na Arena CDMX. Em 2023, a coroa foi entregue à nicaraguense Sheynnis Palacios, e na temporada deste ano, 130 mulheres foram escolhidas para disputar o título. A brasileira Luana Cavalcante é uma das concorrentes.

Entre os 13 jurados que compõem a bancada, está o pintor e escultor pernambucano Romero Britto e a bailarina e atriz Lele Pons, amiga de Anitta e J Balvin.

Sheynnis Palacios, da Nicarágua, venceu o concurso Miss Universo 2023 Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/Miss Universe

Onde assistir ao Miss Universo? Qual horário?

A transmissão acontece a partir das 22h (horário de Brasília) pelo canal do YouTube da emissora norte-americana Telemundo.

Novas regras

PUBLICIDADE Em 2024, as regras mudaram. Até agora, as candidatas não poderiam ultrapassar os 28 anos de idade. Hoje, a regra diz respeito apenas à idade mínima - 18 anos. Ou seja, mulheres acima dos 30, 40, 50 e até mais poderiam participar da classificatória de seus respectivos países.

Outra mudança recente tem a ver com questões pessoais. Neste ano, o Miss Universo terá 13 candidatas que são mães. Esse é o maior número desde 2022, ano em que mulheres casadas e com filhos passaram a participar da competição.

Luana Cavalcante Foto: @luacfarsoni via Instagram

Como são desfiles do Miss Universo?

Na ocasião, as mulheres se apresentam em três trajes (gala, banho e típico) e são entrevistadas e avaliadas pelos jurados.

Pela primeira vez em toda a história do concurso, o primeiro corte deixará 30 competidoras na disputa pela coroa como semifinalistas; antes, apenas 20 mulheres passavam.

Uma segunda rodada de avaliações determinará quais serão as 12 que seguirão para a etapa seguinte, que será a última antes do anúncio das cinco finalistas. Aqui, uma favorita do público será eleita, assim como representantes de quatro continentes. As outras 12 vagas serão determinadas pelo desfile de traje de banho.

É nesse momento que as candidatas respondem às famosas perguntas dos jurados. O anúncio final, que encerra o evento, é feito da quinta para a primeira colocada.

