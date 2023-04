Morre fã mirim do cantor Maluma e colombiano lamenta nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 19, o cantor colombiano, Maluma, de 29 anos, fez uma homenagem ao fã mirim que ele apadrinhou. O jovem Bastian Matías Madrid Ramírez, de 12 anos, lutava contra um câncer há alguns anos e infelizmente faleceu.

“Com o coração partido em pedaços, devo informar que Bastian nos deixou neste plano terrestre. Meu mestre, meu guia, meu amigo, meu irmãozinho partiu, mas nos deixou todos os seus ensinamentos e um vazio enorme que nada nem ninguém poderá preencher. Lutamos até ao fim, mas o melhor foi o descanso dele. Força a todos aqueles que tiveram o prazer de conhecer Bastian, ‘o garoto sorriso’, te amo, te amarei para sempre, meu príncipe. Nos encontramos no caminho”, dizia a legenda da foto que Maluma postou.

O colombiano presenteou o menino e sua família com uma casa nova, em setembro de 2022. Eles se conheceram em 2021 e a história de Bastian tocou o coração do cantor.

Em uma entrevista recente, Maluma que confessou já ter vivido um romance com Anitta, sempre compartilhava os momentos que dividia com Bastian nas redes sociais. Nos stories, ele postou algumas fotos com o menino e parece estar bem abalado.