Músicas de Gusttavo Lima: Quais são os principais sucessos do cantor?

O sertanejo Gusttavo Lima começou a carreira em 2009, mas foi em 2011 que seu primeiro sucesso consquistou o Brasil. Balada (Tchê Tchê Rere) ficou entre as mais ouvidas daquele ano, consagrando o artista no cenário da música sertaneja numa época de profunda transformação da indústria da música e do ritmo no País.

Gusttavo Lima teve prisão decretada em mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. Foto: Augusto Albuquerque/Divulgação

PUBLICIDADE O cantor é contemporâneo de outros como Michel Teló, Luan Santana e a dupla Victor e Léo. O momento em que seu nome chega ao estrelato ajudou também a pavimentar o sucesso nos anos seguintes. Atualmente, Gusttavo Lima é um dos maiores nomes do sertanejo no País. Nesta segunda-feira, o cantor teve prisão decretada no âmbito da Operação Integration, a mesma em que foram presos a influenciadora digital Deolane Bezerra e o dono da bet Esportes da Sorte, Darwin Filho.

Confira abaixo sete sucessos de Gusttavo Lima

Balada (Tchê Tchê Rere)

A música é responsável pelo estrelato de levou Gusttavo Lima. Chegou a ser recusada por Jorge e Mateus, mas elevou o iniciante ao posto de um dos maiores sucessos do Brasil.

Gatinha Assanhada

Lançada em 2012, foi a sucessora de Balada como hit do sertanejo, que se mostrou não ser cantor de apenas um sucesso. Foi trilha sonora da novela Salve Jorge, da Globo, escrita por Glória Perez.

Bloqueado

Lançado em 2021, a canção de sucesso está envolvida em questões judiciais por conta de um número que o cantor cita na música, o que levou fãs a ligarem e mandarem mensagens para os donos das linhas.

Publicidade

Apelido Carinhoso

A música lançada em 2017 terminou o ano seguinte como a mais executada do Brasil. A canção é uma marca do sertanejo sofrência, que tomou conta das rádios de todo o País.

Homem de Família

Em Homem de Família, o cantor se despede da vida de balada e farras, dando a entender que amadureceu. A canção foi lançada em 2016, ano seguinte ao casamento do “Embaixador” com Andressa Suita.

Ficha Limpa

A música é uma das marcas da última fase do cantor sertanejo, integrou o projeto “O Embaixador Falando de Amor”. É, de longe, um de seus maiores sucessos com mais de 180 milhões de reproduções no Spotify.

Desejo Imortal

Uma versão para lá de brasileira da canção It Must Have Been Love, da banda Roxette, já que a letra não tem a menor correlação com a versão original. Mais uma do “embaixador”, que estourou.